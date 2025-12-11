Trucades en català i fi a l'«spam»: llum verda a la nova llei d'atenció al client

El Congrés ha finalitzat aquest dijous la tramitació de la llei d’atenció a la clientela, una norma impulsada pel govern espanyol que obligarà les grans empreses a atendre en català i a millorar tots els mecanismes en la relació amb els consumidors. El darrer pas abans de l’aprovació definitiva era el debat i votació de les esmenes del Senat, on el PP té majoria absoluta, que han decaigut amb els vots del govern i de la majoria d’investidura. Entre les mesures més destacades del text hi ha el final de les conegudes com a trucades spam, les despeses de gestió inesperades i les renovacions de contracte no consentides. A més, s’inclouen regles per a una atenció telefònica gratuïta, àgil i disponible en totes les llengües oficials.
La llei també prohibeix la utilització de números de tarifació addicional com a mitjà de comunicació amb els clients i obliga les empreses a garantir que el 95% de les trucades telefòniques siguin ateses, de mitjana, en un termini inferior a tres minuts. A més, les empreses tindran prohibit atendre aquestes trucades exclusivament a través de contestadors automàtics o intel·ligència artificial. Pel que fa a les reclamacions, hauran de ser ateses en un termini màxim de 15 dies. En el cas de les reclamacions derivades de cobraments indeguts, s’hauran de solucionar en cinc dies.
La norma també reforça els drets lingüístics de la clientela, fent que les empreses amb més de 250 empleats, que facturin més de 50 milions d’euros i que operin en territoris amb llengües cooficials, hagin de garantir que la presentació de consultes, queixes, reclamacions o incidències pugui fer-se i respondre’s tant en castellà com en qualsevol de les llengües oficials de cada territori. Les empreses també han de garantir l’accessibilitat als serveis d’atenció a les persones vulnerables, com són, per exemple, aquelles amb discapacitat o d’edat avançada.
Junts i ERC celebren l'atenció en català
Per part del PSOE, la diputada Carmen Andrés ha criticat que el PP sempre esculli els “interessos de les grans empreses” davant els interessos de la majoria social. “Entre la involució i el progrés, vostès sempre amb l’extrema dreta”, ha asseverat, tot dient que la majoria de companyies del país tenen més “responsabilitat social” que el partit d’Alberto Núñez Feijóo.
Des de Junts, el diputat Josep Maria Cruset ha lamentat que s’hagin trigat dos anys a posar punt final a la tramitació de la norma. Així mateix, ha destacat que la proposta suposa un “salt qualitatiu” en la defensa dels consumidors i una millora de la “protecció lingüística”, acabant amb la imposició del castellà. “Per molt que s’escandalitzin alguns, el dret d’usar el català és definit pel lloc on està el client, i no per la bona voluntat o la ubicació de les empreses”, ha avisat.
Des d’ERC, el diputat Jordi Salvador ha ressaltat que la llei és “vital” per a la protecció dels consumidors que volen ser atesos en català. Així mateix, ha dit que el ‘no’ a les esmenes del PP permet tornar al text original, que obliga les grans empreses a garantir l’atenció en llengües oficials “sense excuses geogràfiques ni trampes”. “No és un caprici, és un dret fonamental de la ciutadania”, ha avisat.
Pel que fa al PP, el diputat Antonio Martínez ha dit que les esmenes del Senat milloraven la proposta davant les “imposicions nacionalistes”, aplicant una política lingüística “sensata”. “És una barbaritat obligar les empreses de qualsevol territori d’Espanya a atendre en qualsevol llengua cooficial”, ha assegurat, tot dient que no té sentit que una empresa d’Albacete hagi de gestionar trucades “en euskera o català”.