El govern espanyol reclama a la UE que doni més seguretat als estats que volen intervenir el mercat de l'habitatge

El secretari d'estat d'Habitatge, David Lucas, mira cap a la Unió Europea (UE) i li demana un cop de mà perquè els estats que vulguin intervenir el mercat immobiliari puguin tenir plenes garanties regulatòries. En una entrevista al programa Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el representant del govern espanyol en matèria residencial ha assegurat que "és fonamental" que hi hagi una "regulació comunitària que empari qualsevol regulació, no només per Espanya, sinó per altres estats membres que també han manifestat aquesta dificultat i aquest problema". En un moment en què les administracions miren de fer front a les complicacions per accedir a l'habitatge, Lucas defensa que han de mirar d'equilibrar tant el dret a la propietat com la possibilitat de pagar una llar. Així, ha subratllat que a l'estat espanyol -al Congrés dels Diputats, però també a la Generalitat- hi ha diverses iniciatives en marxa. Tanmateix, ha assegurat que els gestos normatius de la institució comunitària serien agraïts: "Tot és fa més fàcil si tenim un paraigües per part de la UE per a la implementació de mesures". \r\n