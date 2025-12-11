Dos cotxes fabricats a Europa parlaran en català: «Es posa fi a una anomalia»

El món de l'automòbil fa una passa més endavant per la incorporació del català. La marca de cotxes SEAT & CUPRA incorporarà per primera vegada el català entre els idiomes disponibles en el sistema d’infoentreteniment a bord dels models CUPRA Raval i CUPRA Born, que presentaran oficialment a principis de 2026. Aquesta incorporació s'afegeix al llistat d'idiomes actuals en què es poden llegir les indicacions de les pantalles sobre multimèdia, comunicacions, assistència a la conducció, seguretat i confort a bord, entre els quals estan el gallec i el basc.
Aquesta incorporació és el resultat d'un acord entre l’Aliança per la Presència Digital del Català, una coalició d’onze entitats que defensen la llengua arreu dels Països Catalans, i SEAT & CUPRA en què s'han impulsat propostes de solucions tècniques per fer-ho possible. El CUPRA Born, que es fabrica a Zwickau (Alemanya) està dissenyat al centre tècnic de SEAT & CUPRA a Martorell, Barcelona, que s’ha encarregat de desenvolupar la versió en català, basc i gallec del sistema d’infoentreteniment a partir del sistema operatiu Android Automotive OS, adaptant els milers de cadenes de text dels missatges, indicadors i menús de pantalla.
Així mateix, SEAT & CUPRA ha traslladat a l’Aliança que el CUPRA Raval, el primer cotxe elèctric íntegrament dissenyat i fabricat a Martorell, disposarà de menús en català, basc i gallec des del moment del llançament.
Valoració de l’Aliança
L’Aliança per la Presència Digital del Català valora molt positivament l’esforç de SEAT & CUPRA per incorporar el català a la interfície d’usuari dels seus vehicles, en el marc de la digitalització accelerada de la indústria de l’automoció. D’aquesta manera, es normalitza el català en l’àmbit de l’automoció, posant fi a una anomalia: fins ara, només incloïen el català cotxes dissenyats als EUA i a la Xina.
Segons Albert Cuesta, portaveu de l’Aliança i ambaixador d’Accent Obert, "confiem que aquesta decisió no només es mantingui en els futurs models de les seves marques i es pugui propagar a la resta del Grup Volkswagen, sinó que serveixi també d’exemple per a altres fabricants". L’Aliança també dona suport a la decisió de SEAT & CUPRA d’incorporar el català i les altres llengües cooficials inicialment en els missatges i menús de text, tal com fan fins ara altres marques del mercat.