El nou element obligatori que caldrà tenir al cotxe a partir del gener

S'apropa la fi del triangle vermell d'emergència. El nou senyal que haurem de dur al cotxe per senyalitzar una avaria o accident és la llum V-16 -o Help Flash-. Es tracta d'un nou sistema d'emergència que ja es pot veure a les carreteres des del 2021, però que d'aquí poc serà l'únic que es podrà fer servir. La data definitiva és el pròxim 1 de gener de 2026.
El motiu de canvi és el risc que suposa haver de sortir del vehicle per posar i treure els triangles de la via, ja que cal baixar del cotxe i caminar uns 50 metres per la carretera. Amb la incorporació de la nova llum V16 també es vol aconseguir fer un sistema més ràpid.
Aquest nou mecanisme, un dispositiu lluminós, es col·loca a sobre del cotxe i és més segur perquè es pot posar traient el braç per la finestra. Només cal instal·lar-lo al sostre gràcies a l'imant que fa que s'hi aguanti. La potència de la seva llum fa que sigui visible des d'un quilòmetre de distància i amb un angle de visió de 360 graus. La seva bateria ha de tenir una autonomia d'almenys trenta minuts i una duració de 18 mesos.
La llum del dispositiu és groga i intermitent. A més, el V16 disposa de connexió Bluetooth i permet connectar-hi dispositius mòbils per informar els serveis d'emergències i la companyia d'assegurances de la ubicació del cotxe. D'altra banda, el dispositiu també pot emetre llum blanca per ser utilitzat com a llanterna.
Precisament un dels punts clau és la geolocalització dels vehicles per part de les autoritats. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha alertat que ja hi ha a la venda alguns dispositius que no tenen aquesta funció perquè puguin actuar els serveis de trànsit, cosa que no és legal. Així doncs, cal assegurar-se que els dispositius adquirits estan homologats, amb preus mínims de 40 euros.