El temps d'aquest dijous 11 de desembre: més núvols i baixada de temperatures

Aquest dijous s'havia previst com un punt de canvi en el temps d'aquesta setmana, però la realitat és que després d'uns dies d'estabilitat i cel solejat, la jornada es mantindrà en la mateixa línia. Els pròxims dies no tindrem grans complicacions meteorològiques, tot i que continuaran els intervals de núvols, algunes boires matinals i podríem veure plugims al litoral.
Dijous al matí començarà amb el cel serè o poc ennuvolat en general al llarg de la jornada, amb el pas d'alguns núvols alts i mitjans per l'oest, sobretot de matinada. Independentment, hi haurà estrats baixos a fondalades de l'interior, sobretot a Ponent, les Terres de l'Ebre i punts de la depressió prelitoral, localment persistents.
Aquestes nuvolades es mantindran fins a primeres hores de la tarda, així com n'hi haurà al llarg del dia a punts del litoral i prelitoral, més trencats al centre de la jornada. A més, no es descarta algun plugim feble i inapreciable a punts de l'extrem sud al final del dia.
La temperatura mínima serà lleugerament més baixa, si bé quedarà semblant a punts del litoral. I, com dimecres, aquest dijous també hi haurà inversió tèrmica matinal, és a dir, a les zones de vall farà més fred que a zones altes.
Aquest dijous, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 12 graus de mínima i es preveu arribar als 17 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 2 graus de mínima i s'arribarà als 17 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà d'1 grau que pujarà fins als 12 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 7 graus de mínima que podran arribar fins als 17 °C segons la previsió.