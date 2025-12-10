El planeta torna a situar-se per sobre de la barrera dels 1,5 graus

La “lleugera treva” ja s'ha acabat. Durant cinc mesos -entre el maig i el setembre- la temperatura global de la Terra es va situar per sota del temut llindar dels 1,5 graus. Tanmateix, el novembre confirma el canvi de tendència del mes passat i ha superat aquesta barrera marcada com un objectiu òptim en l'Acord de París, que precisament aquesta setmana compleix 10 anys.
El 2025 serà el segon any més càlid de la història?
El novembre es va tancar amb una temperatura mitjana de 14,02 ºC. Pot semblar un valor relativament suau, però la realitat és que l'escalfament global continua disparat. En aquest sentit, se situa 0,65 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020 -que ja té en compte l'impacte del canvi climàtic- i fins a 1,54 ºC per sobre de l'era preindustrial -una dada molt similar a la d'octubre-.
Es tracta del tercer novembre més càlid d'ençà que hi ha registres -només per darrere dels del 2023 i 2024-. En aquest sentit, el projecte europeu Copèrnicus assenyala que el 2025 és actualment el segon any més càlid de la història, empatat amb el registre assolit fa dos anys.
Més enllà de l'ordre, tot apunta que per primera vegada una mitjana triennal quedarà per sobre del llindar dels 1,5 ºC, fet que consolida la tendència a assolir aquest temut registre de manera permanent. “Aquestes fites no són abstractes: reflecteixen el ritme accelerat del canvi climàtic i l'única manera de mitigar l'augment de les temperatures en el futur és reduir ràpidament les emissions de gasos d'efecte hivernacle”, assegura Samantha Burgess, una de les responsables de Copèrnicus.