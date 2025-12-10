Desarticulen un grup liderat per un famós endocrí que traficava amb medicaments il·legals i dopants

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup criminal liderat per un reconegut metge endocrí que es dedicava al tràfic nacional i internacional de medicaments il·legals i dopants. L’entramat distribuïa la mercaderia amb prescripció mèdica per a teràpies hormonals i millora de la condició física. L’home, molt influent a les xarxes socials en aquests circuits, és un dels 9 detinguts en aquesta operació, que va culminar el 26 de novembre amb 13 entrades i escorcolls.
El principal investigat, un metge endocrinòleg exculturista, era l’encarregat de prescriure els medicaments il·legals, entre els quals destaca l’ús d’hormona del creixement, indicada pel tractament del nanisme, que és emprada al món del culturisme per augmentar la força i la qualitat muscular, reduir el greix i ampliar l'efecte dels esteroides. Segons ha explicat el sergent cap de la unitat central de consum de la Divisió d'Investigació Criminal de Mossos d'Esquadra, Santi López, aquest dimecres en roda de premsa, el facultatiu "realitzava consultes tant a nivell presencial com en línia" i oferia, a banda d'assessorament legal mèdic, la possibilitat d'adquirir els medicaments "al mercat negre".
Els medicaments provinents dels laboratoris Under, les plataformes de distribució il·legals de medicaments o substàncies dopants fictícies sota l'aparença de laboratoris reals, arribaven camuflats com a productes cosmètics o productes sanitaris des dels països bàltics per al seu posterior condicionament i distribució. Entre la substància intervinguda s’han localitzat diversos medicaments falsificats sota el nom de medicaments legals a l’estat espanyol.
Durant la roda de premsa, la doctora cap clínic del servei d'endocrinologia i nutrició de l'Hospital de Bellvitge, Núria Vilarrasa, ha alertat que prendre substàncies com la testosterona sense indicació i quan ja es té una producció normal pot portar "riscos de trombosis i ictus", a banda d'altres efectes secundaris no desitjats com l’alteració del colesterol, retenció de líquids, augment dels riscos de problemes cardiovasculars o nivells d’hematòcrit especialment alts, entre d’altres.
La teràpia de reemplaçament de la testosterona (TRT) és un tractament mèdic que es fa servir per a homes amb nivells baixos de testosterona, la medicació pot administrar-se mitjançant injeccions, gel o pegats per millorar la simptomatologia pròpia que inclou fatiga, disminució de la massa muscular o baix desig sexual. Villarrasa ha explicat que "cada cop més", els hospitals reben pacients joves que ha pres tractaments amb anabolitzants i consulten per problemes de fertilitat o impotència, "perquè quan estàs prenent alguna cosa de fora, el teu cos deixa de produir el seu, de vegades això és irreversible".
Gairebé un any d’investigació
La investigació va començar el gener del 2025 i ha durat pràcticament tot l’any. El grup tenia una infraestructura sòlida que, sota la cobertura de prestar un servei mèdic professional, enviava els medicaments mitjançant diversos serveis de paqueteria tant espanyols com internacionals, previ pagament, a excepció de la demarcació de Barcelona, on els presumptes membres de la trama repartien directament els productes. Els principals investigats eludien controls fiscals i difuminaven els guanys a partir d’una estructura societària i financera a l’estranger.
Els agents van fer 13 entrades i escorcolls als domicilis dels investigats, així com a magatzems d’empreses que utilitzaven per a la distribució de la mercaderia. Es van intervenir prop de 250.000 euros en efectiu, 40.000 comprimits, 2.500 vials d’hormona del creixement i més de 500 pastilles per a la millora de la condició sexual. També es van requisar rellotges d’alta gamma, així com cartes col·leccionables d’un conegut joc i d’alt valor econòmic en plataformes especialitzades, per la seva possible relació amb el blanqueig de la xarxa criminal. El dispositiu policial va tenir lloc a les localitats de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Canyelles, Masnou, Castelldefels, Prat de Llobregat, Salou i Vallirana.
Llibertat amb càrrecs
Dels nou detinguts, la majoria dels quals sense antecedents, set van passar a disposició del jutjat d’instrucció número 9 de Vilanova i la Geltrú i ara han quedat en llibertat amb càrrecs. Són vuit homes i una dona i tenen entre 34 i 74 anys. Se’ls hi atribueixen delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, falsificació de document públic i pertinença a organització criminal. Només una de les nou persones és metge, mentre que les altres, tenien diverses funcions com ara gestionar les comandes i distribuir-les, a banda de teixir la xarxa de blanqueig, mitjançant empreses a l'estranger sense activitat a banda de distreure les autoritats.