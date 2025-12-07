Els Mossos activen el pla Nadal: més presència policial en eixos comercials i prevenció d'estafes virtuals

Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa el pla Nadal per vetllar per la seguretat ciutadana i una mobilitat segura durant les festes nadalenques a Catalunya. L'objectiu de l'operatiu, que es va activar aquest dissabte i s'allargarà fins a l'11 de gener, és incrementar la presència policial en eixos comercials per evitar furts i robatoris amb efectius de la BRIMO i l'ARRO, i la col·laboració de les policies locals. El dispositiu també compta amb una campanya a les xarxes socials per prevenir les estafes virtuals en les compres, especialment adreçada a les persones grans. Segons dades de la policia, l'any passat es van registrar 5.519 estafes en línia durant el període de Nadal, el 15,3% de les quals a majors de 65 anys (844 víctimes).
En els darrers anys, les estafes virtuals han mantingut una tendència creixent. El 2023 se'n van registrar 79.415, de les quals 9.088 afectaven persones majors de 65 anys (11,4% del total). El 2024, la xifra va ascendir fins a 80.913 casos, amb 10.127 víctimes de la tercera edat (12,5%). Aquest 2025, concretament fins al passat 30 de novembre, ja s’han comptabilitzat 73.489 estafes, de les quals 9.902 han afectat persones de més de 65 anys (13,5%). Els Mossos d'Esquadra consideren que aquest "increment sostingut" de les estafes virtuals reforça la necessitat d'una campanya concreta per alertar dels riscos de les ofertes enganyoses, les webs fraudulentes de compres en línia, les passarel·les de pagament no segures o els missatges falsos relacionats amb enviaments de paqueteria.
Per tot plegat, els Mossos han creat diverses peces audiovisuals que representen converses quotidianes entre avis i nets, i que expliquen com els més joves poden ajudar de manera didàctica com confirmar la veracitat d'una oferta, comprovar que un pagament és segur o identificar missatges o correus fraudulents. En aquest sentit, es recomana extremar les precaucions fixant-se en el llenguatge, la immediatesa i els enllaços que s'envien als dispositius electrònics, així com desconfiar de qualsevol comunicació que sol·liciti dades confidencials o personals mitjançant trucades, SMS, correus electrònics o aplicacions de missatgeria.
Igualment, s'aconsella no seguir instruccions de persones que truquen demanant accedir a determinats webs i, davant qualsevol dubte, és millor contactar de manera directa amb l'empresa o entitat bancària que suposadament fa la gestió. També cal parar compte a l'hora de fer compres en línia: les interaccions escasses o sospitoses del venedor a les xarxes socials poden ser un senyal d'alerta, així com la presència d'errades d'ortografia en anuncis o llocs web. A més, és molt aconsellable no fer transaccions fora de les plataformes oficials i utilitzar sempre els seus sistemes de pagament segurs.
Més control i inspeccions a les carreteres
El pla Nadal dels Mossos també s'enfoca a millorar les condicions de seguretat de la xarxa viària. Tenint en compte l'increment de desplaçament que hi ha a les carreteres en aquesta època, la Divisió de Trànsit implementarà reforços en els controls d'alcohol i drogues en les franges horàries de dinars, sopars i celebracions d'empresa. A més, s'intensifiquen les inspeccions al transport de mercaderies i es mantenen dispositius de velocitat, seguretat passiva i distraccions, amb una especial atenció als motoristes.
Com a novetat, enguany la policia ha informat que alguns agents també sortiran de paisà per detectar conductes de risc i actuar amb més rapidesa davant incidències. El dispositiu també inclou l'augment de la seguretat en el transport públic i en els eixos de connexió com són les estacions de tren i d'autobusos, els aeroports o les estacions de metro i tramvia.