Junqueras avisa que la Catalunya dels 10 milions és ara «impossible»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat que la Catalunya dels 10 milions d'habitants és "impossible" ara mateix perquè "no pot garantir unes condicions de vida adequades ni en termes d'habitatge, transport públic, aigua o subministrament energètic". Així ho ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia, on també ha opinat sobre el divorci de Junts i el PSOE: "Escenificar baralles i reconciliacions amb el PSOE cada dia és poc útil", ha apuntat. Per contra, creu que "el que és útil és forçar el PSOE a fer allò que no vol fer". "No volia un bon acord respecte a la reducció del deute de la Generalitat, i els vam forçar a aquest acord", ha posat d'exemple. També, sobre el model de finançament, el líder d'ERC ha reconegut que el PSOE continua tenint reticències "en la capacitat normativa o la gestió dels recursos". "No hi haurà un acord si no s'arriba a una entesa sobre aquests elements", ha avisat Junqueras.
Junqueras també és dels que considera que Illa hauria d'haver tornat de Mèxic per la pesta porcina. "Davant una situació tan alarmant hauria d'haver estat a Catalunya", ha apuntat. Sobre la pesta porcina africana, creu que és "una amenaça gravíssima per la indústria càrnia, per les explotacions ramaderes o pels pagesos que complementen la seva renda a través de la cria de porcs".
El líder d'Esquerra ha volgut aprofitar per recordar que els darrers executius catalans van implementar millores com la regularització laboral dels treballadors del sector porcí, la reducció d'animals salvatges a Collserola i la millora de les condicions biosanitàries de les explotacions ramaderes. "Qui va posar l'obligació d'analitzar els porcs senglars morts va ser ERC. Si no, no hauríem sabut que hi ha un brot de pesta porcina fins que hagués entrat a les granges", ha posat sobre la taula.
En paral·lel, Junqueras ha criticat la política d'habitatge del Govern d'Illa i ha lamentat que l'executiu "fa una aposta declarativa" per la construcció d'habitatge "sense conseqüències pràctiques". "Es nota molt poc la construcció, per no dir gens. I quan no fa una aposta massiva per a la rehabilitació, s'està equivocant", ha manifestat el president d'ERC. "Aquest país necessita construcció d'obra nova, però també rehabilitació massiva Cal rehabilitar en els barris metropolitans, nuclis històrics de moltes capitals de comarca i ciutat del nostre país", ha enumerat Junqueras. "El Govern ha d'entendre que la política d'habitatge no es fa només amb titulars", ha etzibat el president d'ERC.
Sobre la crisi a la federació de Barcelona: "Que tothom impugni el que cregui"
Finalment, i sobre la crisi a la federació del partit a Barcelona, Junqueras ha respost als crítics que demanen impugnar el congrés i les primàries. "Que tothom impugni el que cregui que ha d'impugnar. Per això hi ha els òrgans que prendran les decisions que pertoquen", ha reflexionat el líder d'ERC, que ha reafirmat que la candidata a Barcelona és Elisenda Alamany. "Allò que legitima l'acció d'un partit polític és ser útil a la societat i és prioritari com ens adrecem a la societat. I, per tant, quina candidata escollim per Barcelona; i la nostra és Elisenda Alamany", ha conclòs Junqueras.