L'Església catalana va atendre la xifra rècord de 890.000 persones el 2024

Prop d’un milió de persones (concretament, 893.429) han estat ateses en algun dels 1.163 centres assistencials de l’Església durant l’any 2024. És la dada principal de la Memòria anual de les deu diòcesis catalanes que ha presentat aquest dimecres el bisbe de Lleida, Daniel Palau, que és el delegat del Secretariat Interdiocesà per a Mitjans de Comunicació Social de la Tarraconense.
“Anunciar, acompanyar i servir la societat”. Així ha resumit el prelat -designat recentment per a la seu ponentina- la tasca feta per l’Església, que ha suposat 3.476.066 hores d’activitat. El pressupost consolidat dels deu bisbats ha estat de 146 milions d’euros, del qual el 48% es destina a preservar el patrimoni. Un 20% va destinat directament a l’acció social i pastoral.
El 51% dels ingressos del conjunt dels bisbats catalans provenen de les aportacions voluntàries (un 29% de manera directa i un 22% a través de l’Agència Tributària). La Tarraconense subratlla que la gestió del patrimoni suposa un 18% dels ingressos de l’Església catalana, molt menys del cost que suposa el seu manteniment.
El bisbe de Lleida ha afirmat que les dades d’actuació que mostra l’Església constaten que “la societat catalana, amb totes les seves llums i ombres, és solidària. Aquest és un esforç que es reflecteix en unes accions que queden sovint en l’anonimat però salven vides”. Des del 2020, el nombre de persones ateses ha anat incrementant-se cada any en 20.000 persones.
Daniel Palau ha assenyalat que, davant dels discursos d’odi que proliferen envers els immigrants, l’Església “proposa la integració com un exercici d’humiltat. Al nouvingut se l’acull, se’l dignifica i se li proposa integrar-se en aquest nou teixit social on arriba”. El bisbe de Lleida ha assenyalat que aquesta actitud de l’Església és “innegociable”.