Grip per Nadal: Salut augura que el pic s'allargarà per les trobades durant les festes

El pic de la grip s'allargarà a causa de les interaccions de Nadal. És la previsió de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) que, tal com ha explicat el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències, Jacobo Mendioroz, no s'atreveix a dibuixar un escenari per a després de les festes.
Mendioroz ha augurat en declaracions a Catalunya Ràdio que el pic de la grip pot allargar-se a causa de les interaccions de Nadal i ha instat a la població que faci servir la mascareta i apliqui altres mesures de protecció si té simptomatologia o si està en contacte amb població vulnerable. Això, coincidint amb el primer dia que és obligatori utilitzar mascareta en centres sanitaris i residencials.
L'expert avisa que la interacció social en espais tancats pot “augmentar les transmissions” i “allargar el pic de la grip”, i ha afegit que s’augura passaran dues setmanes des del pic de contagis fins que es noti en l'àmbit hospitalari. En aquest sentit, ha assegurat que l'increment de l'activitat hospitalària ja s’està notant pel que fa als infants.
No es preveuen més mesures per frenar els contagis
Amb tot, Mendioroz ha descartat ampliar l'obligatorietat de l’ús de les mascaretes en àmbits com el transport públic o tornar a les mesures de restricció de l’època de la Covid: “Estem lluny d’això” ha afirmat. Així i tot, ha fet una crida a la població per incentivar la vacunació i ha assegurat que, tot i que es triga unes dues setmanes a aconseguir la immunitat, “no tothom es contagia durant el pic” i després encara quedaran setmanes “d’elevada transmissió”.
De moment, el Govern es conforma amb l'obligatorietat de la mascareta en espais especialment vulnerables, com centres de salut, hospitals i residències de gent gran. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha demanat a la ciutadania que segueixi de manera estricta aquesta norma, perquè l'ús de la mascareta "ajuda a salvar vides", com les vacunes.
La incidència estimada de la grip s'ha multiplicat per 2,5 en una setmana, de l'1 al 7 de desembre, fins al nivell molt alt de transmissió, segons el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC). L'ascens va començar fa sis setmanes, abans del que és habitual i de forma més marcada. Actualment, la incidència és de 418 casos per 100.000 habitants, pels 168 de la setmana anterior.
La grip és el virus predominant, amb 308 casos positius per cada 100.000 habitants, una mica més del doble que la setmana anterior, quan eren 138. Aquests diagnòstics superen el pic de les tres temporades anteriors. Davant d'aquesta situació, el Departament de Salut recomana l'ús de la mascareta en centres sanitaris i sociosanitaris.