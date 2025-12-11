11 de desembre de 2025

Un tiroteig al barri de Navas deixa una persona ferida

Publicat el 11 de desembre de 2025 a les 22:03

Una persona ha resultat ferida aquest vespre en un episodi violent registrat al barri de Navas. Diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra s’han desplaçat fins al carrer d’Espronceda, a pocs metres de la Meridiana, després de rebre l’avís que s’havien sentit trets a la via pública. Els serveis sanitaris han assistit la víctima mentre els agents acordonaven la zona i recollien indicis. La policia treballa amb la hipòtesi que podria haver-hi més d’un implicat, però encara no s’ha practicat cap detenció.

 

