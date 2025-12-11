Un tiroteig al barri de Navas deixa una persona ferida

Una persona ha resultat ferida aquest vespre en un episodi violent registrat al barri de Navas. Diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra s’han desplaçat fins al carrer d’Espronceda, a pocs metres de la Meridiana, després de rebre l’avís que s’havien sentit trets a la via pública. Els serveis sanitaris han assistit la víctima mentre els agents acordonaven la zona i recollien indicis. La policia treballa amb la hipòtesi que podria haver-hi més d’un implicat, però encara no s’ha practicat cap detenció.\r\n\r\n \r\n