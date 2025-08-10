La influenciadora generada amb IA que difon notícies falses sobre política

La intel·ligència artificial sorprèn cada dia més i evoluciona amb tanta rapidesa que, de vegades, costa identificar una imatge, vídeo o text fet per la IA d'un fet per una persona. L'educació digital està constantment renovant-se i només s'aprèn en contacte amb les últimes eines tecnològiques, les últimes tendències digitals o aplicacions.
Aquest és el cas del perfil a xarxes "P1nk News" o Fernanda Pérez, que difon notícies falses sobre política espanyola baix el lema "La veritat incomoda, però ens fa lliures. Espanya mereix la veritat!".
Un perfil que ha analitzat el diari Newtral per concloure que la dona que apareix en els vídeos és una creació d'intel·ligència artificial i que, a més el contingut que difon és fals.
@fernandaperezof 💶¡Bombazo! La UCO pilla pagos millonarios a la hija de Sánchez #pedrosanchez #guardiacivil #españa #parati ♬ sonido original - Nanda Pérez 🇪🇸
El tipus de contingut que difon a xarxes
El compte es va crear el març de 2025 i ja compta amb més de vint-i-dos mil seguidors a TikTok i vídeos de més de cent mil reproduccions parlant sobre les últimes notícies de política o les últimes polèmiques.
Gran part del seu contingut és fictici o fals, segons ha analitzat Newtral, diari digital reconegut pel seu treball de contrastació i anàlisi de notícies.
Exemple d'això són vídeos en els quals afirma que l'UCO està “a punt de detenir a la reina Letizia amb aprovació del rei Felip VI”, que Cayetana Álvarez de Toledo ha demanat al Tribunal Suprem que detingui a Alberto Núñez-Feijóo i que un “coronel de l'UCO va frustrar un pla per a assassinar” a Santiago Abascal.
No hi ha registre que cap d'aquests supòsits fets hagi tingut lloc, ja que la majoria de les afirmacions que fa aquesta generació humana feta per intel·ligència artificial són sense proves.
Les pistes que demostren que és IA
Hi ha cinc factors principals que, segons Newtral, apunten que la suposada Fernanda Pérez no és una persona real i que, tant ella com els continguts que difon, estan generats amb IA.
El primer factor és que als seus vídeos es pot observar una clara manca de sincronització entre la veu i els moviments de la boca. En segon lloc, i com passa amb els vídeos de persones generats amb IA, alguns aspectes físics varien en qüestió de segons, com passa amb la cara i les dents.
Per exemple, i com demostra Newtral, en el vídeo que difonia afirmacions sense proves sobre Álvarez de Toledo, el rei i Sánchez es pot observar com canvien la posició i la separació de les seves dents en diversos moments.
En tercer lloc, els micròfons que mostra als vídeos aquest usuari d'IA simulen ser de la marca RØDE, però la majoria dels logos de la marca que apareixen en les imatges no coincideixen amb cap dels models que ven la marca o el logotip no mostra correctament la «Ø».
En quart lloc, els periodistes de Newtral analitzen amb una eina en línia de detecció d'IA la foto de perfil de "P1nk News" en TikTok i demostren que el teclat d'ordinador que surt al fons de la imatge té un error característic de les imatges generades amb IA: desapareixen alguns números del teclat numèric.
Per últim, en Facebook la usuària ha publicat diverses imatges presumptament seves, però aquestes mostren una notable variació en la forma de la seva cara en qüestió de dies.