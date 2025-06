Qui és José Donaire, l'escollit per endreçar els reptes del turisme a Barcelona?

El primer Comissionat de Turisme que hi haurà a l'Ajuntament de Barcelona serà José A. Donaire. Així ho ha decidit l'equip de govern encapçalat per Jaume Collboni, que s'ha encarregat de fer l'anunci oficial aquest mateix divendres. El moviment ha agafat per sorpresa l'entorn municipal, que esperava que els comissionats que es concretessin fossin els anunciats un mes enrere: sobre llengua catalana i sobre rehabilitació d'habitatges. Però aquesta vegada ha estat el torn del turisme, una carpeta sensible amb diverses mesures pendents d'aclarir sobre la taula del consistori barceloní fins a final de mandat. Bona part d'aquests debats ara quedaran condicionats per la veu de Donaire, un estudiós del turisme que també va tenir passat polític com a diputat del PSC al Parlament de Catalunya.

No és casualitat que Collboni hagi anat a buscar ara aquest expert, en un moment d'intensa discussió sobre el model de país i la gestió que se n'ha de fer als punts de massificació turística, com Barcelona. Els darrers anys, José Donaire ha estat un d'aquells flotadors acadèmics als quals la Generalitat s'ha agafat a l'hora de repensar el camí d'una indústria que mou molts diners, però també complica la vida de moltes persones. A la capital catalana, les estadístiques fa anys que mostren de manera sostinguda una preocupació creixent per la xifra de visitants que arriben, i la indústria turística cada vegada genera menys il·lusió als barcelonins. Ara, l'Ajuntament té el repte de capejar aquesta tendència, quan Barcelona ja s'ha convertit en un destí global de primer ordre.

José Donaire va ser el responsable de coordinar el Compromís Nacional per un Turisme Responsable, un encàrrec de la Generalitat, llavors amb ERC al capdavant del Govern. El text presentat el 2023 marcava 67 desafiaments, i insistia en què el model català havia de ser "ambientalment respectuós, socialment just i territorialment equilibrat". Però no només això. També va ser l'encarregat d'escriure una part del document "Un nou turisme per a un nou escenari". El text, publicat a l'Institut d'Estudis d'Autogovern de l'administració catalana, planteja els futurs de l'activitat turística global però també reflexiona sobre les particularitats de Barcelona, per exemple amb les tensions pel que fa a la mobilitat o el desplegament dels pisos turístics els darrers anys.

Pel que fa a temes concrets com l'aeroport del Prat, Donaire s'ha arribat a posicionar nítidament: "Ampliar l'aeroport del Prat és probablement un error majúscul", titulava un text seu, nou mesos enrere. Ara haurà de coordinar aquesta visió amb les intensions contraposades del govern en què s'integra, que és pro-ampliació.

A més d'haver repensat el punt en què ens trobem en documents de l'administració, Donaire també té un llarg recorregut acadèmic. Actualment fa de professor tant de Turisme com de Geografia a la Universitat de Girona (UdG). De fet, al mateix centre universitari, és investigador i director de l'Institut de Recerca en Turisme (INSETUR). I en el passat havia dirigit també l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat.

Passat com a diputat fins trencar amb el PSC

Temps enrere, però, José Donaire havia passat també per la política institucional. Va militar al PSC i, a més de ser regidor a Sant Feliu de Guíxols, va arribar a exercir com a diputat al Parlament de Catalunya, entre 2004 i 2006 durant la governança de Pasqual Maragall a la Generalitat, i entre 2008 i 2010, amb la presidència de José Montilla. Poc després, però, arribaria el trencament de la convicció política amb el rumb del partit. L'any 2013 es materialitzava el distanciament: "Ja fa temps que entre el PSC i la meva visió de país hi ha una fossa que s'enfonsa a cada decisió, a cada declaració, a cada votació", va dir en aquell moment.

"Límit al creixement, distribució i regeneració"

L'expert, que ha fet una carrera entre la investigació pura i la contribució acadèmica al sector turístic, també va reflexionar a Nació sobre el camí que ha de seguir el país els pròxims anys. En una peça en què diversos experts opinaven sobre els reptes del turisme a Catalunya, Donaire apuntava deures pel que fa a la regulació de l'arribada de visitants. "Hem tingut una primera etapa de creixement (dels anys seixanta als 2000), després una segona de reconversió (a partir del 2000), i s'ha fet un enorme esforç de canvi i millora en àmbits com l'energia, la gestió de l'aigua, els residus. També hem millorat sensiblement les condicions laborals. Ara hem d'iniciar una tercera etapa de límit al creixement, de distribució i de regeneració", exposava llavors. Ara, l'acadèmic ocuparà un càrrec de responsabilitat a l'Ajuntament de Barcelona i serà l'encarregat de detallar algunes de les polítiques que el govern Collboni anunciï. D'oferir consells a pressionar per materialitzar-nos. Donaire fa el pas.