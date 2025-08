Tanquen un centre d’estètica a l’Eixample que feia tractaments amb material caducat

La Guàrdia Urbana ha tancat aquest dimecres un centre d’estètica a l’Eixample de Barcelona que feia tractaments amb “material injectable caducat i comprat en portals no autoritzats”.

En un comunicat publicat aquest dimecres, la policia de Barcelona explica que els agents van detectar dimarts que l’establiment “feia tractaments de medicina estètica sense autorització” i “sense mesures higièniques”.

Per això, la Guàrdia Urbana ha precintat l’estança i la responsable és “investigada per intrusisme i delicte contra la salut pública”, segons expliquen al comunicat.

Materials requisats per la policia

En l'operació d'aquest dimecres la Guàrdia Urbana no només ha tancat el centre d'estètica sinó que també ha requisat tot el material que utilitzava la responsable per fer, sense autorització, tractaments que no requerien les mesures higièniques necessàries per a realitzar-se.

D'entre aquest material, i com es pot veure a les imatges proporcionades per l'ACN, hi ha agulles empaquetades sense utilitzar, pinces, bastonets de cotó, sèrum fisiològic, càpsules d'àcid hialurònic i pots amb productes facials i d'altres líquids injectables utilitzats en les intervencions estètiques.