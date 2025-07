La cirurgia estètica augmenta un 30% en cinc anys a Catalunya

La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (Sccpre) ha detectat un increment del 30% en la demanda d'intervencions de cirurgia estètica a Catalunya respecte a les xifres de 2019. Això es desprèn d'una enquesta difosa per la Sccpre entre més de 100 professionals catalans.

L'any 2019, el volum més important de professionals enquestats realitzava entre 50 i 100 intervencions cada any, mentre en 2023-2024 la xifra va augmentar a entre 100 i 200. El que fa que la majoria de cirurgians percebin un augment de la demanda d'entre un 20% i un 50%.

Tendència a la naturalitat

El 75% assenyala un canvi en les tendències de demanda. Tot i que l'augment de mama segueix creixent com a la intenció principal, s'observa un increment d'operacions per a reduir la mida de les pròtesis o per a retirar-les i substituir-les per greix.

El president de la Sccpre, Jordi Mir, subratlla una tendència a la naturalitat: "Ja no es porten pits exagerats, com Pamela Anderson. Ara la tendència es cap a allò més natural, més discret, que s'adapta a la constitució de cada persona".

Per altra banda, l'enquesta també destaca l'augment del nombre d'operacions facials amb finalitat estètica. La intervenció en les parpelles i en el nas són les més demanades. El doctor Mir assenyala que la constant exposició a les xarxes socials i videotrucades, agreujada per la pandèmia, han fet que la gent percebi una major fixació en la seva cara i decideixin "cuidar-la". Aquest fenomen se'l coneix com a "efecte Zoom".

El 70 % dels enquestats perceben la influència de les xarxes socials en els seus clients, ja que s'han fomentat nous cànons estètics i s'ha normalitzat l'ús de la cirurgia "com una eina per la millora personal". Per altra banda, però lligada amb les xarxes i els cànons de bellesa, un dels motius pels quals la gent s'opera és per "millorar l'acceptació social".

Mir recorda que la cirurgia és com qualsevol altra intervenció mèdica i que, per tant, comporta riscos. "És fonamental que els pacients s'informin bé i es posin en mans de professionals. Aquesta és la manera per garantir màxima seguretat i uns resultats de qualitat", diu el doctor.

Més pacients homes

El 40% d'enquestats professionals afirma que tracta amb més homes que fa cinc anys, tot i això, hi segueixen predominant les dones. Pel que fa als homes, les principals operacions es fan en l'àrea facial, i segons Sccpre el que els porta a aquestes operacions són la normalització de la cirurgia estètica, i els nous models de masculinitat.