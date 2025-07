Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 2 i 3 d'agost

Ja estem a l'equador de l'estiu. Alguns acaben les vacances i uns altres les comencen ara. Siguis del grup que sigui, res no t'impedeix gaudir d'un bon pla al cap de setmana. Aquí et deixem tot un seguit de propostes per a tots els gustos i totes les edats.

Nits dels 90 a Poble Espanyol

Comencen els divendres de The 90's Queens' Nights al Poble Espanyol. Des d'aquest 1 d'agost i fins al 31, cada divendres podràs gaudir d'un concert de pop dels 90: des de Queen fins a ABBA, passant per La Oreja de Van Gogh. Aquesta primera jornada, l'espai Village acollirà un tribut a Queen a les 21 h del vespre.

Últimes nits de cine a la fresca a la Sala Montjuïc

Arriba la recta final del cinema a la fresca a la Sala Montjuïc -que enguany s'ha hagut de traslladar a Les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besós. Aprofita per gaudir de dues grans pel·lícules: aquest divendres es projectarà Forrest Gump (1994), a les 22 h, i dissabte serà el torn d'Emilia Pérez (2024), a la mateixa hora. Pots aconseguir les entrades per 7,5 euros aquí.

Anar al Museu Picasso

Si busques una opció més cultural a Barcelona, pots entrar gratuïtament al Museu Picasso tots els dijous, divendres i dissabte. Això sí, hi hauràs d'anar al vespre, ja que l'accés gratuït és des de les 19 h fins a les 21 h. Aquesta novetat, que es va implementar a l'abril, estarà vigent fins al 12 d'octubre. No et quedis sense anar!

Criar

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha incorporat un nou espai gratuït i dirigit a famílies i infants: "Petites, mitjanes i grans". Es tracta d'una de les iniciatives del CCCB per combatre la calor. Fins al 7 de setembre, els nens fins a 10 anys podran gaudir d'aquest espai per descansar, dibuixar i pintar. A més, cada dissabte a la tarda es projectarà una pel·lícula d'estiu per a tota la família.

Festes majors al Baix Montseny

Les festes majors continuen i ho fan amb força a la zona del Baix Montseny. Aquest cap de setmana pots visitar diversos municipis que estan de celebració: Sant Feliu de Buixalleu, Riells i Viabrea i Palautordera. Consulta tots els detalls sobre les activitats que ofereixen a NacióBaixMontseny.

Festival AIMS a Solsona

Aquest divendres, a les vuit del vespre, Solsona inaugurarà la 24a edició de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS). El primer concert, protagonitzat pels professors de corda, serà al Teatre Comarcal. En total hi ha 31 concerts fins al 17 d'agost. Et deixem aquí tots els detalls.

Visita teatralitzada al Castell de Cardona

El Castell de Cardona, al Bages, ofereix cada cap de setmana una visita teatralitzada: La veritable història de la Torre de la Minyona. La funció compleix aquest cap de setmana l'obra número 1.500, que ha aplegat 64.000 espectadors en una dècada. No us perdeu la visita que convida les famílies a endinsar-se en la història del monument medieval.