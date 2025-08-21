Més inestabilitat a les portes del cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta per pluges i tempestes a cinc comarques durant aquest divendres, si bé a la resta del país els núvols començaran a donar pas al sol. Per altra banda, les temperatures es mantenen en els valors dels últims dies, per sota de la mitjana de l'època.
De fet, la primera meitat del dia serà plenament assolellada a bona part de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Els núvols es mantindran actius a la meitat nord del país, amb les primeres pluges al litoral central. De cara a la tarda, el sol es mantindrà a la meitat sud del país, però l'aigua guanyarà força a les comarques de Girona.
Alerta per pluges
Davant la situació prevista, el Meteocat ha activat l'alerta per pluges intenses a cinc comarques. Des de primera hora del matí i fins al migdia, l'avís se situa al Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. Ara bé, des de llavors i fins a primera hora del vespre, l'alerta viatja cap al nord i se situa al Maresme, el Vallès Oriental i la Selva.
Cal dir, però, que el nivell d'alerta és d'u sobre sis, cosa que implica la caiguda de vint litres d'aigua en només trenta minuts. El Meteocat tampoc descarta que aquests xàfecs previstos vagin acompanyats localment de tempesta i calamarsa.
I el cap de setmana, què?
La inestabilitat d'aquest divendres és un bon avís per al cap de setmana. Dissabte el sol es queda al sud i els núvols ocupen el nord, però diumenge la nuvolositat ho tapa tot. Les pluges seran més probables a zones del Pirineu i Prepirineu, tot i que dilluns també es deixaran veure en punts de les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i les comarques de Girona.