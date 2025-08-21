Les desconegudes germanes bessones de la Font de Canaletes de Barcelona

La coneguda Font de Canaletes no és una peça única. Arreu de la ciutat de Barcelona podem veure fins a 16 fonts-fanal idèntiques a la font original instal·lada a la Rambla de Barcelona. Tanmateix, és possible veure rèpliques a diferents ciutats catalanes, de la resta de l'estat o del món.
La de la Rambla és la primera que es va instal·lar i la més famosa, ja que és el punt de trobada dels culers, però també amaga una llegenda: si beus de la seva aigua, t'enamoraràs bojament de la ciutat i de segur que tornaràs en un futur.
A la ciutat de Barcelona, es poden trobar rèpliques als districtes de Gràcia, Sants, les Corts, Horta i Sant Martí. Però també les trobem a municipis catalans com Lloret de Mar, Calaf o Sant Andreu de la Barca. A més, l'Ajuntament de Barcelona també va obsequiar una reproducció a ciutats com Còrdova, Granada o Salamanca. Si ampliem el mapamundi, veurem que aquest símbol de la ciutat de Barcelona ha travessat fronteres fins a arribar a l'Havana, Buenos Aires o Montevideo.