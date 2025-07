El temps d'aquest divendres 1 d'agost: sol al matí i avís per intensitat de pluja a la tarda

Sol al matí i pluges a la tarda. La jornada de divendres serà assolellada a gran part del país, però a mesura que avanci el dia l'est del país s'ennuvolarà i cap al nord hi cauran ruixats. Malgrat això, les temperatures segueixen pujant lleugerament, una tendència que es mantindrà el cap de setmana.

Al matí, tant la temperatura mínima com la temperatura màxima seran lleugerament més altes que el dijous, excepte al quadrant nord-est on la temperatura màxima serà lleugerament més baixa. Precisament en aquella zona hi haurà els únics núvols del país, a la resta, regnarà el sol.

A la tarda, el cel seguirà assolellat a la franja oest, però a l'est els núvols es transformaran en ruixats. N'hi haurà a l'interior de la meitat est, tot i que també en són possibles a la resta del Pirineu i Prepirineu. Al vespre es traslladaran al nord de la Catalunya Central. Seran d'intensitat entre feble i moderada en general, tot i que és possible que siguin localment forts.

El Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja de 14:00 a 20:00. Afecta deu comarques: Osona, Berguedà, Lluçanès, Ripollès, Selva, Gironés, Baix Empordà i Alt Empordà tenen un avís 1/6 en l'escala del Meteocat. En canvi, les comarques de la Garrotxa i el Pla de l'Estany tenen un avís d'escala 3/6.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja⚠️



➡ Dv. 14:00 a ds. 02:00 h

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm/30 minuts

➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6



*Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/1RLuExZJna — Meteocat (@meteocat) July 31, 2025

Aquest divendres Barcelona començarà el dia amb uns 23 graus de mínima que s'estiraran fins als 30 a la tarda. A Girona la jornada tindrà setze graus de mínima que arribaran als 29 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de divuit graus que pujarà fins als 36 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 30 °C a la tarda.