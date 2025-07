Illa ofereix Catalunya a la Xina com a «porta d'entrada a Europa»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ofert Catalunya a la Xina com a "una porta d'entrada a Europa i un pont a Sud-Amèrica i al nord d'Àfrica". En una conferència econòmica a Shanghai davant un centenar d'empresaris, el cap de l'executiu ha presentat Catalunya com un dels millors entorns per a instal·lar empreses i n'ha destacat els bons indicadors econòmics. Entre els trets diferencials del país, Illa ha reivindicat "l'estabilitat i l'estat de dret" i ha lloat, també, les infraestructures del país, com l'aeroport del Prat o el Port de Barcelona. Illa ha admès que "res és fàcil" en un món que "canvia molt ràpid" però ha assegurat que el Govern té "l'actitud correcta" per aprofitar "totes les oportunitats".

Illa ha pronunciat una conferència sobre l'economia catalana en el marc del cicle Catalunya Lidera des de Shanghai. El president ha centrat la seva intervenció a lloar el bon moment econòmic que assegura que viu el país i que, a parer seu, deixa Catalunya ben posicionada de cara als mercats internacionals. De fet, Illa vol situar Catalunya no només com a porta d'entrada al mercat europeu, sinó també com a possible escala a Amèrica del Sud i al nord d'Àfrica.

Un dels països que podrien estar interessats en aquests moviments és la Xina i Illa s'ha proposat aprofitar el viatge que hi està fent per "estrènyer i enfortir" les relacions. El president creu que les empreses xineses es poden veure atretes per "l'estabilitat de les institucions i l'estat de dret". A més, Illa també ha tret pit de les infraestructures catalanes i ha posat èmfasi en l'aeroport -que ha recordat que està pendent d'ampliació després de l'acord amb Aena- i en el Port de Barcelona.

"Oferim un Govern que dedica gran part de les seves energies a promoure l'economia", ha dit el president. Illa ha admès que en el context geopolític actual "res és fàcil" perquè el món "canvia molt ràpid". "Hi ha moltes raons per al pessimisme, però també per a l'optimisme, i nosaltres creiem que tenim oportunitats. Si treballem dur com es fa a la Xina i tenim l'actitud correcta, podem aprofitar aquest món que canvia tan ràpid", ha exposat el cap de l'executiu.

En l'afany del Govern per "diversificar" els mercats, un dels requisits que el president ha posat per a les relacions entre països és que siguin amb mirada llarga. Segons ha apuntat, a Catalunya no li interessa que els llaços siguin a curt termini, sinó que vol que "durin molt". A més, també ha defensat que siguin intercanvis "equilibrats i amb beneficis mutus".

Presència empresarial

L'encarregat de presentar Illa a la conferència de Shanghai ha estat el vicepresident de la Cambra de Comerç Internacional de Shanghai, Gu Chunting. Durant el seu discurs ha destacat el paper de Barcelona en el comerç internacional i ha assegurat que la ciutat és "un 'hub' important". Segons considera, la capital catalana és "una finestra important" per al comerç internacional i per a les inversions. De fet, ha afirmat que és "una terra d'oportunitats per als emprenedors".

Illa ha pronunciat la conferència -íntegrament en anglès- davant un centenar d'empresaris. De la branca xinesa, hi havia directius de companyies com JDL Airlines, ALTIOS, Wellfruit, Zheshang Bank o del Centre de Desenvolupament de Biomedicina de Shanghai, entre altres. Per la part catalana hi han assistit dirigents d'Almirall, el Banc Sabadell, Caixabank, Grifols, Roca, Cuatrecasas, Ficosa, Werfen o Applus Idiada, entre altres.