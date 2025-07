L'automobilística xinesa Chery obrirà un centre de recerca i desenvolupament a Cornellà

La multinacional xinesa Chery obrirà un centre d'R+D a Cornellà de Llobregat aquest 2025. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de reunir-se amb el president del grup dedicat a l'automoció, Yin Tongyue, a la seva seu central a Wuhu, a la Xina. Les noves instal·lacions tindran una superfície de 2.000 metres quadrats. s'especialitzaran en el disseny i l'adequació dels vehicles per atendre les necessitats dels usuaris europeus, incloent-hi l'adaptació de les carrosseries. El nou centre començarà l'activitat a partir de la tardor.

En aquesta reunió el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, i el vicepresident de Chery, Zhang Shengshan, han signat un document on es referma el compromís de la Generalitat i la companyia de seguir col·laborant.

D'acord amb el text, la Generalitat s'ha compromès a donar suport i impuls a les inversions d'empreses que formin part de la cadena de subministrament de Chery, o a facilitar connexions amb hubs de talent i universitats. També asseguren que estudiaran la possibilitat d'oferir subsidis. Per la seva banda, la companyia s'ha compromès a seguir invertint a Catalunya i a explorar noves oportunitats econòmiques en l'àmbit de la mobilitat sostenible.

Illa ofereix Barcelona per acollir la seu de la companyia

D'altra banda, Illa ha ofert als dirigents de Chery instal·lar el seu centre d'operacions a Europa a Barcelona. Per al president, aquest moviment "té sentit" perquè tenen una planta de producció a la Zona Franca i per la seva aposta per establir el centre de recerca a Cornellà. De totes maneres, ha recordat que és una decisió que ha de prendre l'empresa i ha garantit que en cap cas condiciona la relació amb Chery a la ubicació dels quarters generals.

Acord amb EV Motors

L'any passat Chery va arribar a un acord amb l'empresa EV Motors -propietària d'Ebro i BTech- per fabricar cotxes a Catalunya, a l'antiga ubicació de Nissan a la Zona Franca.

Chery és un dels principals fabricants d'automoció de la Xina, amb un volum de vendes superior als 2,6 milions d'unitats el 2024. Aquest any ha superat els cinc milions d'unitats exportades. L'empresa opera en més de 80 mercats arreu del món i es manté com la marxa xinesa que més ven als mercats internacionals durant 22 anys consecutius.

Relacions comercials entre Catalunya i la Xina

En els darrers cinc anys, la inversió estrangera a Catalunya procedent de la Xina ha assolit els 1.279 milions d'euros. Aquests projectes han suposat la creació de més de 2.300 nous llocs de treball, segons dades d'ACCIÓ. Actualment hi ha 200 filials d'empreses xineses establertes a Catalunya.

D'altra banda, les exportacions catalanes a la Xina van sumar 1.829 milions d’euros el 2024. Més de 1.250 empreses catalanes exporten de manera regular al mercat xinès i més de 280 empreses catalanes tenen filials a la Xina.