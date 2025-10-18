El kiwi, gran font de vitamina C, també millora l'estat d'ànim: així el pots combinar

Les fruites i les verdures són un pilar essencial d’una alimentació equilibrada. No només aporten vitamines, minerals i fibra, sinó que també ajuden a mantenir el cos actiu i el sistema immunitari fort. A més, el seu alt contingut en aigua afavoreix la hidratació i la digestió, mentre que la quantitat de varietats -també depenent de l'època de l'any- i els sabors converteixen qualsevol àpat en una experiència més agradable.
De totes les fruites, n'hi ha una que destaca per la seva capacitat de combatre l'insomni, el cansament i millorar l'estat d'ànim: el kiwi. Aquesta fruita petita és molt interessant, tant pel seu gust refrescant com pels beneficis que aporta. El kiwi és originari de la Xina, tot i que avui dia és molt cultivat a Nova Zelanda i altres països mediterranis.
Aquest fruit de verd i de pell una mica peluda s’ha convertit en un imprescindible a moltes taules per la seva elevada aportació de vitamina C, fins i tot superior al de la taronja, cosa que el fa ideal per reforçar les defenses i combatre el cansament.
Uns resultats sorprenents
En grans trets, les virtuts del kiwi ja es coneixen, però un estudi publicat a la revista científica British Journal of Nutrition va revelar uns beneficis que no eren gaire coneguts. Una de les conclusions de l'estudi és que menjar dos kiwis al dia durant només dues setmanes va millorar el benestar general dels participants en un 60%, i va reduir la fatiga i el cansament en un 35%.
L'estudi va comptar amb 155 persones adultes i va posar sobre la taula els beneficis d'incorporar el kiwi a la dieta. Per altra banda, un dels resultats sorprenent és que els participants van assegurar una millora notable del seu benestar emocional i anímic en el quart dia consecutiu del consum del kiwi.
La vitamina C, clau per no posar-se malalt
La vitamina C és essencial per mantenir el sistema immunitari fort i ajudar el cos a defensar-se de refredats i infeccions. A més, participa en la producció de col·lagen, clau per a la salut de la pell, els ossos i les articulacions. També actua com un potent antioxidant, protegint les cèl·lules de l’estrès oxidatiu i afavorint una millor absorció del ferro dels aliments. I el kiwi és una gran font d'aquesta vitamina. Concretament, un sol kiwi aporta vora els 65 mg de vitamina C, el que representa el 71% de la ingesta diària recomanada per als homes i un 85% per a les dones.
Receptes amb kiwi
El kiwi és una fruita que dona molt de joc a la cuina i pot convertir un plat senzill en una opció més fresca i saludable. A l’hora d’esmorzar, una de les combinacions més habituals és barrejar-lo amb iogurt natural, mel i una mica de civada o fruits secs: el resultat és un plat ple de textures diferents, sabor i nutrients. També pot formar part d’una macedònia amb fruites com la taronja, la poma o el plàtan, aportant-hi el seu toc àcid característic que equilibra la dolçor de les altres.
A més, el kiwi queda molt bé en plats salats com en amanides. Per exemple, es pot combinar amb fulles verdes, tomàquet cherry, formatge fresc i nous, i amanir-ho amb un raig d’oli d’oliva i un toc de llimona. Per altra banda, també es poden fer batuts que simplement cal triturar el kiwi amb llet i plàtan o alguna altra combinació i en qüestió de segons s'obté un batut boníssim i molt saludable.