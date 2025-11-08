Els millors trucs per desfer-se de les males olors de la cuina

La cuina aporta moltes alegries, des de poder elaborar un plat amb la companyia que estimes i viure un moment especial, fins a poder assaborir un bon menjar fet amb estima. El que també és cert és que, com en gairebé tot, hi ha una cara be, l'altra cara de la moneda.
Alguns dels inconvenients més feixucs de cuinar és haver de fer net tot allò que s'ha embrutat. És molt maco tenir un estri per a cada pas o poder treballar amb el màxim espai possible per fer-ho de manera còmoda, però després s'ha d'ordenar tot.
De la mateixa manera que una de les coses més molestes és l'olor de fregit que es queda per la cuina i fins i tot part de la casa després d'elaborar algun plat que comporti haver de fregir peix o qualsevol aliment. I amb més raó, és una cosa que fastigueja en especial aquelles persones que tenen una cuina americana o un loft i l'olor s'escampa sense cap classe de control o barrera. Tot plegat succeeix quan les partícules de greix s'evaporen amb l'escalfor i es barregen amb l'aire.
Aquest fenomen ocorre des del mateix instant en què l'aliment que es vol fregir entra en contacte amb l'oli calent i es pot impregnar per la casa, les cortines, la roba i els mobles, i mantenir-se durant diverses hores. La manera més típica per desfer-se d'aquesta olor és ventilar el màxim, obrint finestres i intentant crear corrents d'aire, però hi ha cops que això és difícil d'aconseguir o simplement fa fred i es vol conservar l'escalfor de la llar. Per aquesta raó hi ha altres trucs molt útils per desfer-se d'aquesta olor característica del fregit.
Trucs per fer desaparèixer l'olor de fregit
Un mètode molt utilitzat és posar canyella i clau en una olla a bullir just després fregir. El vapor aromàtic que desprenen aquestes dues espècies fa que s'elimini el greix en suspensió i romangui l'aroma clàssic de pastisseria. A és, també es pot afegir un parell de rodanxes de llimona per contrarestar les olors i tenir un ambient més neutre.
Un altre truc que utilitza altres aliments per tapar l'olor de fregit és el de posar pòsits de cafè a la zona on s'ha fet el fregit. Concretament, aquest cas funciona també per a quan s'escalfa o es fa una recepta al microones o al forn i queda una olor molt forta. Deixar les restes del cafè dins dels electrodomèstics durant una estona, farà que les olors molestes quedin neutralitzades.
Per altra banda, una bona manera de desfer-se de les olors indesitjables és fer bullir aigua i afegir-hi un got de vinagre blanc. Un cop comencin a evaporar-se, també absorbirà l'olor dels fregits, fins i tot, et pot deixar durant hores tot i que l'aigua deixi d'evaporar-se.