06 de novembre de 2025

Alimentació

Els millors olis per cuinar, segons una experta

Són molts els qui opten per comprar-ne de barats i menystenen el poder del producte a l'hora de configurar el sabor de la menja

  • Una prestatgeria d'oli d'oliva en un supermercat

Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 05:30
Actualitzat el 06 de novembre de 2025 a les 07:57

Un dels dubtes més freqüents entre els cuiners d'estar per casa és l'oli que cal fer servir a l'hora de fregir o elaborar plats cuits. Són molts els qui opten per comprar-ne de barats i menystenen el poder de l'oli a l'hora de configurar el sabor de la menja. Des del Centre de Nutricionistes Dietistes Júlia Farré adverteixen que si no s’utilitzen els olis correctament poden produir "mal gust i destruir vitamines",  dues circumstàncies que impacten directament al valor nutricional del plat.

L'oli és l'encarregat de transmetre la calor als aliments quan cuinem i ajuda a la cocció dels menjars. Els bons olis, segons apunten els experts, són aquells que aguanten intensitats molt fortes de foc sense descompondre’s. Per valorar-ho es mira el “punt de fum”, que es mesura a partir de valorar quins es cremen abans quan se sotmeten a altes temperatures en una paella. 

Els olis que fumegen més aviat són els menys recomanables per coure aliments i els millors són aquells que aguanten més. Júlia Farré, dietista i nutricionista, assegura que els olis més aconsellables són els olis saturats. D'aquest producte en serien exemples l'oli de cacauet, l'oli de colza, l'oli de soja i l'oli de coco. Com a olis més habituals d'aquesta classe hi ha l'oli d’oliva refinat l'oli de gira-sol.  Aquells més qüestionats són l'oli de palma, pels problemes mediambientals que en provoca la producció, i la mantega i la margarina, que moltes persones consideren "massa greixoses".

D'altra banda, Júlia Farré no aconsella cuinar amb oli de gira-sol normaloli d’oliva verge, oli de sèsam verge o aquells olis que es produeixen a partir de llavors de lli.  "Això també és important a l'hora de reutilitzar un oli per cuinar", adverteix Farré. Segons la nutricionista, l'oli es pot reciclar un màxim de 10 vegades i com més estable sigui la seva composició més es podrà reaprofitar

