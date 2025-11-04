Què és un «pongo» i com es diu en català?

Segur que alguna vegada t'han regalat per Nadal o per l'aniversari un objecte que no saps ben bé on posar ni què fer amb ell. O potser alguna vegada t'hagis encapritxat d'alguna figura de decoració en un mercat de segona mà, d'un objecte estrany que veus per internet i que tries comprar perquè et fa gràcia, però de nou, no té una utilitat concreta ni tampoc és estèticament bonic. Aquests tipus d'objectes que en castellà s'anomenen "pongo", perquè mai se sap on posar-los quan te'ls regalen, tenen un nom també molt adient i divertit en català.
Un queco: "què collons és això?"
El que en castellà és un "pongo" en català es pot dir "queco", que ve de la frase que penses o dius normalment quan et regalen o veus una cosa de mal gust i inútil: "què collons és això?" o "què collons faig amb això?". Així ho explica el filòleg Enric Gomà al programa "La tarda" de Catalunya Ràdio en què parlen d'aquests curiosos objectes que són de mal gust i no serveixen per a res quan els tens i comparteixen les diferents maneres d'anomenar-los.
La paraula queco existia com a variant del normatiu quico, que vol dir antiquat de mal gust, però també es pot utilitzar com un adjectiu: "un moble queco” o “una samarreta queca”. Una altra manera divertida de dir aquesta paraula que significa el mateix la proposen al programa de ràdio: "onco", que ve de la frase "on collons poso això?".
La majoria d'aquests objectes són decoratius i tenen característiques comunes que passen per la inutilitat, el baix preu i la qualitat. És per aquest motiu que molts són còpies d'algunes figures famoses o cares de porcellana o estan pintats de color or simulant que són de luxe.
Existeixen quecos útils?
Hi ha molts tipus de quecos, inclús hi ha webs especialitzades en la venda d'aquests objectes. Existeixen els mobles quecos, aquells que o bé ocupen molt i no tenen una funció definida, o bé són molt petits i no es poden utilitzar tampoc per a res. També hi ha les figures de porcellana que són els quecos per excel·lència: petites i grans, des de tasses fins a didals, mai se sap on posar aquestes figures que no serveixen per a la funció que en principi han sigut creades, com beure en el cas de la tassa o protegir el dit en cas dels didals.
També hi ha roba queca, però açò és més subjectiu, ja que el que per a una persona pot ser inútil i no servir per a res perquè és de mal gust o té una forma estranya, per a altra pot ser útil i combinable. Tot i això, hi ha quecos que són útils, com per exemple gerros de porcellana que en un principi no saps com utilitzar, però que poden servir per posar flors. També pots donar-li bon ús a les caixetes de fusta o cistelles de fibra o vímet guardant a dins joies, les claus de casa o fotografíes, pel primer cas; o mantes del sofà, llençols o coixins, pel segons cas.