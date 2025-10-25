Cinc trucs de neteja per a la cuina, el bany i la roba: «Només necessites una pastilla del rentaplats»

Algunes parts de la casa són molt complicades de netejar. Les taques de calç de la vitroceràmica, les marques d'òxid o de brutícia del fons del vàter o algunes taques del matalàs són moltes vegades molt complicades d'eliminar.
Hi ha productes específics per a netejar aquestes parts de la casa, però quan un diumenge et vols posar a netejar i no tens cap d'aquests líquids especials a casa, i els supermercats estan tancats, has de saber que pots eliminar aquestes marques de brutícia amb productes que segur que tens per casa. Aquesta usuària de TikTok explica en el seu vídeo cinc trucs que pots posar en pràctica per netejar bé la casa.
Una pastilla del rentaplats
Si el que vols és acabar amb les taques de calç que es queden en la vitroceràmica encara després de netejar-la amb productes específics, només necessites una pastilla del rentaplats i un poc d'aigua.
@yolandavaquitayoli 5 RAPIDOS Tips de Limpieza 🧼 para tu hogar 🏠 #yolandavaquitayoli #limpiar #hogar #limpiarlacasa ♬ The Champion - Lux-Inspira
Has de posar un poc d'aigua damunt de la vitroceràmica i fregar amb la pastilla del rentaplats damunt de les taques de calç, d'aquesta manera i en només uns minuts tindràs un espai net per cuinar.
Desgreixador per a les sabates
"Si polvoritzes amb el desgreixador que utilitzes per a la cuina les teves sandàlies d'estiu, pots eliminar les taques de suor", explica Yolanda al seu vídeo de TikTok. Només has de fregar amb una baieta i el desgreixador en les sabates per eliminar el mal olor i les taques de suor.
Paper d'escata pel bany
Per netejar la brutícia que s'acumula al fons del vàter quan l'escombreta no és prou per fer-ho, la creadora de contingut sobre neteja explica que es necessita paper d'escata i guants. Abans de ficar la mà per fregar amb el paper d'escata dins del vàter utilitza guants per evitar el contacte amb l'aigua. Frega bé amb el paper i veuràs com desapareix la brutícia.
Paper vegetal per les taques de la roba
Si et cau una taca de cera o similar a la roba, només necessites paper vegetal i oxigen actiu. Primer posa la planxa al mínim, posa el paper vegetal damunt la taca de cera i passa la planxa, d'aquesta manera es desenganxarà del teixit per adherir-se al paper. Després frega la roba amb oxigen actiu i un pany.
Amoníac per les taques del matalàs
Les taques de suor o altres líquids del llit són complicades d'eliminar, però amb aquest truc s'eliminaran correctament. Només necessites amoníac i aigua mesclats i una baieta per fregar en el matalàs. Després deixa que s'assequi i veuràs com les taques han desaparegut.