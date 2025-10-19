El truc casolà per netejar el forn amb tres ingredients

La neteja de la cuina no és el millor pla de cap de setmana, però és una tasca que, una vegada es fa, dona satisfacció i tranquil·litat per poder cuinar en un espai net i desinfectat els menjars que després consumiràs. Hi ha parts de la cuina que són més complicades de netejar que altres perquè s'hi acumula molt greix, és el cas del forn.
Aquest electrodomèstic que utilitzem freqüentment també s'embruta i, en estar en contacte amb menjar i funcionar amb calor, el greix i la capa negra de cremat que s'hi acumula a les parets del forn poden produir males olors. Per aquest motiu, et deixem un truc senzill i casolà per eliminar la brutícia del forn sense gastar diners.
La solució per deixar impol·lut el forn
Tot i que al mercat hi ha una gran varietat de productes especialitzats per netejar el forn, no cal gastar diners per obtenir un resultat excel·lent. De fet, amb tres ingredients que tothom té a casa es pot netejar qualsevol forn. Amb aquest mètode senzill i natural ho pots aconseguir sense esforç i en menys de cinc minuts. Només necessitaràs tres ingredients:
En un recipient, barreja el bicarbonat, l’aigua i el vinagre fins a obtenir una pasta homogènia. Amb l’ajuda d’un fregall estén la mescla per tota la superfície bruta del forn. No cal fregar amb força perquè podries ratllar el forn, simplement cobreix bé les zones més brutes.
Col·loca dins del forn un bol amb aigua, preferiblement de vidre o apte per a forn, i posa’l a 100 °C durant uns 45 minuts. El vapor ajudarà a estovar la brutícia i a potenciar l’efecte netejador de la barreja. Després dels 45 minuts, apaga el forn i quan s’hagi refredat retira la barreja amb una baieta.