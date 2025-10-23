Els consells per cuidar les plantes de casa durant l'hivern: «En un tancar i obrir d'ulls s'assequen»

Les plantes aporten color verd, netegen l'aire i fan que l'atmosfera de casa sigui més relaxant i acollidora. El problema arriba quan marxa l'estiu i amb ell les hores de sol tan necessàries per a moltes plantes, també per aquelles que no en necessiten de manera directa. A més, la calefacció pot assecar en excés l'ambient i pot generar canvis bruscos de temperatura, quelcom gens beneficiós per les plantes. Tot i això, l'hivern no és el que mata les plantes, sinó que ho fa la falta d'adaptació al canvi.
Per aquesta raó, Álvaro Pedrera ha explicat que cal tenir en compte i ha donat consells per fer que les plantes que alegren l'interior de les cases continuen vives amb el transcurs de les èpoques de l'any. Pedrera divulga tota mena de coneixements sobre les plantes a través del seu perfil @ypikue de TikTok, en el qual acumula més gairebé 150.000 seguidors.
Ressituar-les perquè els doni més llum
En primer lloc, cal encabir-les en els llocs on hi ha més llum de la casa. Durant l'estiu, la llum és més potent i hi ha cels més serens, i de manera directa o indirecta, la llum arriba a més racons, però durant l'hivern cal repensar on arriba més la llum natural. Un consell que dona Pedrera és situar-les a prop de les finestres, i en el cas de ser plantes que necessiten llum indirecta, filtrar la llum amb algun tipus de cortina fina. Com diu Pedrera, si no els dona la llum "en un tancar i obrir d'ulls s'assequen".
Les temperatures i el canvi brusc d'aquestes afecta contundentment les plantes, per això, el divulgador recomana retirar les planes de totes aquelles fonts de calor com radiadors, llars de foc, o electrodomèstics. Situar-les en espais que mantenen una temperatura constant farà que no es cremin o que l'aigua s'assequi amb excessiva rapidesa.
@ypikue
No dejes que tus plantas se mueran en invierno ❄️❌ El frío y la falta de luz pueden ser letales para tus plantas de interior… Y ya te conté que si no ajustas los riegos te las puedes cargar. 😢 Pero eso no es suficiente. Entonces… ✅ ¿Qué más puedes hacer por ellas? 1️⃣ Muévelas a zonas más iluminadas: 👉 Acércalas a ventanas que no suelas abrir y si hay sol directo, usa cortinas finas para filtrar los rayos. 👉 Esto va para todas tus plantas, incluso las que aguantan con poca luz. En invierno, más luz les ayuda a mantenerse fuertes. 2️⃣ Aléjalas del calor: 👉 Los radiadores y chimeneas pueden ser letales si están demasiado cerca. Si no tienes cuidado las hojas se deshidratan, y en un abrir y cerrar de ojos, se secan. 👉 Así que asegúrate de colocarlas en un sitio donde no les llegue el calor directo. 3️⃣ Aumenta la humedad: 👉 La calefacción seca el ambiente, así que agrúpalas, usa humidificadores o pon un plato con agua y guijarros. Con estos consejos tus plantas llegarán perfectas a la próxima primavera. 🌸 #PlantTips #plantscare #plantasdecasa #PlantsLovers #plantasdeinterior #plantasnaturales #planticidio #Ypikue
♬ sonido original - Ypikue
Combatre l'ambient sec que genera la calefacció
En tercer lloc, l'expert explica la importància de mantenir un ambient humit, ja que una de les principals causes que provoca la decaiguda de les plantes i que marxi el color viu verd és l'ambient sec, normalment generat per la calefacció. Evitar-ho és senzill: amb l'ajuda d'un humidificador o amb el simple gest d'anar polvoritzant aigua ja s'aconseguirà que en aquella zona on se situïn les plantes sigui més humit.
Però cal tenir en compte que es tracta de polvoritzar, no de regar-les. Durant l'hivern, les plantes consumeixen menys aigua i voler-les cuidar en excés pot ser contraproduent. Per això es recomana comprovar la humitat que es manté a la terra abans de regar de nou.
Amb tot plegat, si se segueixen aquests consells, Álvaro Pedrera explica que "arribaran perfectes a la pròxima primavera" i fins i tot poden créixer amb més força durant la primavera en haver-les cuidat millor durant els mesos més durs de l'any.