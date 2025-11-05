L'hàbit molt estès en els homes que perjudica la salut de la pròstata

L'hàbit d'orinar és una acció quotidiana de les persones. En concret, els homes acostumen a fer aquesta acció drets mentre que les dones ho fan assegudes. Però, fer-ho dempeus per als homes és un costum no recomanat pels experts ja que diversos estudis expliquen que, a més de ser menys higiènic, a la llarga pot comportar diversos problemes a la pròstata.
Cristina Benjumea, fisioterapeuta especialitzada en uroginecologia, ha explicat recentment al pòdcast Hábito Zero els beneficis d'orinar assegut per als homes i la seva salut. Esmenta que, quan estem drets, la musculatura postural és activa i que en concret la musculatura profunda del perineu s'encarrega de mantenir-nos dempeus en la nostra postura: "Això comporta un petit tancament dels canals uretrals i, en el moment d'orinar dret, això deriva en què els homes hagin d'empènyer una mica perquè comenci a sortir el rajolí", ha assenyalat.
Per aquest motiu recalca que no és el més recomanable perquè la micció ha de ser per la mateixa contracció de la bufeta, amb la musculatura relaxada: "Jo m'assec, relaxo la musculatura i la mateixa contracció de la bufeta és la que ha d'expulsar el pipí". D'altra banda, si orinem drets: "Estem pressionant una miqueta més cap a la zona de la pròstata, cap a la zona del perineu i estem fent fer una feina innecessària a la musculatura", ha explicat. Per tot això, ha llançat una recomanació als homes perquè pixin asseguts.
Estudis que ho avalen
Cristina no és l'única que defensa aquesta idea. Diversos estudis també han observat els perjudicis per a la pròstata i la salut dels homes a causa d'aquesta acció. Un d'aquests estudis més importants és el realitza i publicat pel Departament d'Urologia del Leiden University Medical Center, als Països Baixos. L'informe concorda en la idea de la necessitat de relaxar els músculs per orinar.
A més, aquest afegeix que orinar assegut permet que la bufeta es buidi millor, fet que pot reduir la probabilitat de retenir orina. Quan la bufeta no es buida del tot, poden aparèixer problemes d’infeccions urinàries o molèsties, ja que l'orina restant es pot convertir en un medi per a bacteris. La millora de la higiene també és un punt clau que defensa la postura asseguda ja que s'eviten les esquitxades que poden embrutar el lavabo i poden generar un ambient propici per a bacteris i gèrmens.
Beneficis d'orinar assegut
Orinar assegut amb la musculatura relaxada pot ajudar a prevenir problemes de pròstata, com la hiperplàsia benigna de pròstata (augment de la glàndula prostàtica), una condició comuna en homes d'edat avançada. Tot i no ser un factor clau per evitar malalties degeneratives relacionades amb la pròstata, és recomanable i beneficiós sobretot per a aquells amb problemes de bufeta o pròstata.
Amb tot això, canviar l'hàbit tot són avantatges. Motius d'higiene i de salut inviten a considerar l'opció personal dels homes sobre aquest hàbit quotidià. I, malgrat ser un hàbit molt poc estès pels homes, són motius suficients per almenys plantejar-se el canvi de costum.