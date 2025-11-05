La fruita ideal per a la tardor: de temporada, bona per la pell i pel restrenyiment

El novembre és un mes de transició: les temperatures ja són més hivernals i l'hort aporta a la nevera productes més robustos i nutritius, perfectes per preparar plats que escalfen i nodreixen. Les mandarines, les figues o les magranes són algunes de les fruites més associades a la tardor, però n'hi ha una de més desconeguda i amb multitud de beneficis.
Parlem del caqui. Aquesta fruita de pell de color taronja, amb una mida lleugerament superior a una poma i que per dins és dolça i suculent. Es pot menjar ben madur, quan la part de dins estarà més tendra i desfeta, o quan està més aviat verd, i la part de dins està més dura.
Sigui com sigui, i pelant sempre la pell, el caqui aporta un seguit de beneficis. En primer lloc, el seu elevat contingut en carotens, tanins i vitamina C, ajuda a conservar l'estat de la pell, tant a protegir-la dels rajos ultraviolats com del càncer de pell. En particular, la presència de vitamina C, essencial per a la producció de col·lagen, contribueix a mantenir la fermesa i elasticitat de la pell, mentre que els tanins i carotenoides reforcen la protecció davant dels radicals lliures i la radiació solar.
En segon lloc, el caqui té un alt contingut en fibres solubles, capaces d'absorbir aigua a l'intestí. Això facilita anar de ventre i, per tant, combat el restrenyiment. A banda, les fibres del caqui, en dissoldre's en aigua i formar un gel a l'estómac, prolonguen el temps de digestió i la sensació de sacietat, cosa que ajuda a controlar la gana i reduir la ingesta d'aliments.
Fruites de temporada al novembre
- Codony: ideal per fer melmelades i dolços casolans.
- Caqui: dolç i suculent, ja ben madur.
- Magranes: amb la seva explosió de sabor àcid i dolç.
- Castanya: el fruit sec per excel·lència de la tardor.
- Mandarina: arriben els primers cítrics de la temporada.
Verdures i hortalisses del novembre
- Bolets: de totes les formes i colors, exquisits per als plats de tardor.
- Moniato: cosí germà de la patata, aporta color i sabor als plats salats... i dolços!
- Carabassa: protagonista ideal per preparar cremes.
- Porro, naps i pastanaga: verdures arrel per fer plats calents.
- Espinacs: la verdura de fulla verda per excel·lència de l'hivern.
- Col, coliflor i bròquil: verdures de temporada per a plats calents.