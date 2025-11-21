El «supererror» que comets quan vols sopar poc: «L'organisme no es repararà durant la nit»

El sopar és l'últim àpat del dia, però no per aquest motiu deixa de ser menys important que els altres. Ara bé, el nostre dia a dia en moltes ocasions no ens permet tenir el temps necessari per preparar un sopar amb calma o, simplement, acabem sense gana.
En aquest cas, la facilitadora de salut Judit Campinus alerta que sovint es comet un error que perjudica la recuperació de l'organisme durant la nit, perquè provoca un pic de sucre. Això fa que la glucosa i la insulina siguin molt elevades i dificultin aquests processos.
Es refereix a menjar només fruita. "Si no tens gana per sopar, no sopis, però si sí que en tens, que l'àpat sigui nutritiu", diu. En aquest sentit, recomana incloure sempre proteïna, com peix, ous o pollastre i, aleshores sí, acompanyar-ho d'alguna crema de verdures, per exemple. El que s'ha de reduir abans d'anar dormir són els carbohidrats.
El sopar «saludable i de qualitat» que es pot fer en pocs minuts
En aquest context, la tècnica en nutrició i dietètica Ana Luzón ha compartit un sopar "saludable i de qualitat" que es pot fer en uns pocs minuts. L'objectiu primordial és trobar "opcions ràpides que no comprometin la qualitat ni els nutrients" que necessita el cos. En aquest sentit, un dels components que no poden faltar són les proteïnes. Per això, l'especialista recomana l'ou dur o el verat en oli d'oliva verge. Aquests dos productes són positius per a la massa muscular i molt útil en dones majors de 40 anys.
En segon lloc, en aquest sopar tampoc hi poden faltar les verdures, preferiblement fresques tot i que les congelades fetes al vapor també poden ser ideals. Luzón recomana una amanida simple de fulles verdes amb tomàquets xerris i cogombre. Afegir-hi unes rodanxes d'alvocat o un rajolí d'oli d'oliva verge extra també és positiu per a la salut cardiovascular.
Amb tot això, l'únic component que hi falta són els carbohidrats complexos. En aquest sentit, Luzón suggereix cuinar un petit got d'arròs basmati o uns quants fruits secs. Aquests aliments aporten l'energia necessària per no sobrecarregar el plat de calories que són buides, tal com relata la tècnica en nutrició.
En resum, aquest plat és perfecte perquè aporta proteïnes de qualitat, grasses saludables i una petita dosi de carbohidrats. Això ajudar a regular el metabolisme, a mantenir els músculs forts i també fa perdre les ganes de picar més tard. La fibra de les verdures i els fruits secs també és útil per a una bona digestió, cosa que és d'agrair a l'hora d'anar a dormir.