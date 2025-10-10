Cada vegada hi ha més proves que demostren que menjar bé no només depèn del que es posa al plat, sinó també de quan es menja. Aquesta idea s’emmarca dins del concepte de crononutrició, una branca de la nutrició que estudia com els horaris dels àpats afecten el metabolisme i la salut en funció dels cicles circadiaris, és a dir, el rellotge biològic que regula el cos durant les 24 hores del dia.
Segons diversos especialistes, respectar aquests ritmes naturals pot tenir efectes positius tan importants com seguir una dieta equilibrada. El nutricionista Luis Alberto Zamora, per exemple, explica que establir una rutina d’horaris regulars per esmorzar, dinar i sopar pot ajudar a millorar el rendiment energètic i fins i tot allargar la vida. Zamora explica que les hores en què es consumeix influeix en la prevenció de riscos cardiovasculars, millora el control del pes i també l'absorció de manera més regulada del sucre a la sang.
L'esmorzar es pot considerar el més important del dia perquè és la primera ingesta després d'un llarg dejuni i queda tot el dia al davant, durant el qual el cos anirà consumint tots els greixos, sucres i vitamines necessàries que donen energia. Per Zamora és molt important fer el primer àpat abans que surti el sol: "Les vuit del matí seria una de les millors hores per esmorzar, perquè el cos ja s'ha despertat i el cortisol està en un punt òptim".
Per exemple, pel que fa al dinar, Zamora recomana avançar-lo tant com sigui possible. Segons ell, menjar abans de les dues del migdia permet que el cos respongui millor a la insulina i redueixi els pics de sucre a la sang. Durant les primeres hores del dia, l’organisme té les hormones més actives i la digestió és més eficient, fet que afavoreix un millor control del pes i de la glucosa.
S'ha de pair abans d'anar a dormir
En canvi, el sopar hauria de fer-se abans de les nou del vespre, expressa l'expert. Sopar més tard s’ha relacionat amb un augment del risc cardiovascular de fins a un 28% més segons alguns estudis, així com amb problemes d’insomni, mala digestió i una pitjor assimilació dels nutrients. Tot i que a països com Espanya els horaris laborals o socials sovint dificulten aquests hàbits, els experts insisteixen que val la pena adaptar-se tant com sigui possible.
Entre les vuit i les vuit
En aquesta mateixa línia, una investigació liderada per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb centres com l’INRAE i la Universitat Sorbonne Paris Nord, reforça aquesta idea. L’estudi, publicat a la revista Nature Communications, va analitzar durant set anys els hàbits alimentaris de més de 100.000 persones i va concloure que esmorzar abans de les vuit del matí i sopar abans de les vuit del vespre s’associa amb una millor salut cardiovascular.