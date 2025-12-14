14 de desembre de 2025

Alimentació

Els deu millors olis d'oliva verge extra catalans del 2025

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha definit l'oli d'oliva verge com a "un dels grans tresors gastronòmics del país"

  • Una prestatgeria d'oli d'oliva en un supermercat

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de desembre de 2025 a les 09:56
Actualitzat el 14 de desembre de 2025 a les 09:57

El Govern ha reconegut 72 olis en els Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya, que s'han entregat a les Borges Blanques. És la segona edició del certamen i els deu millors olis d'aquest 2025 s'han dividit en dues categories, els grans productors i els petits productors.

En total han concorregut 187 olis als guardons, 53 més que l'any passat, que s'han presentat a alguna de les 9 categories del certamen: afruitat verd intens, afruitat verd mitjà, afruitat verd lleuger i afruitat madur de grans productors; afruitat verd intens, afruitat verd mitjà, afruitat verd lleuger i afruitat madur de petits productors; producció ecològica; monovarietals; elaborats en projectes de recuperació de varietats autòctones; millor maridatge, combinació culinària i versatilitat gastronòmica; millor embalatge, i millors olis 2025.

Grans productors

  • Elixir Despinyolada Bio (Cuadrat Valley)
  • Janiroc Koroneiki (Pons Tradició)
  • Janiroc  Lecciana (Pons Tradició)
  • Janiroc Arbequina (Pons Tradició) 
  • Elixir Bio (Cuadrat Valley)

Petits productors

  • Salar d'Arbúcies (Molí Salar d'Arbúcies)
  • Coll de l'Alba Morruda (Xavier Guilera Ximenis) 
  • Arbor Sacris (Miliunverd) 
  • Oli de Marges-Masia Can Calopa (L'Olivera) 
  • Identitat Olive Oil Empeltre  (Identitat Olive Oil)

Declaracions d'Ordeig

L'entrega de premis l'ha presidit el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que ha inaugurat la gala i ha definit l'oli d'oliva verge com a "un dels grans tresors gastronòmics del país". "Catalunya produeix olis de prestigi internacional, que són paisatge i territori, però també innovació, talent i esforç de centenars de productors", ha afegit.

En declaracions a la premsa, ha assegurat que les Borges Blanques és la capital de l'oli i ha remarcat la importància de Catalunya com a país productor d'aquest producte. També ha fet balanç de la collita d'aquest 2025 i ha destacat que s'ha aconseguit un producte de gran qualitat.

