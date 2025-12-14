Els deu millors olis d'oliva verge extra catalans del 2025

El Govern ha reconegut 72 olis en els Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya, que s'han entregat a les Borges Blanques. És la segona edició del certamen i els deu millors olis d'aquest 2025 s'han dividit en dues categories, els grans productors i els petits productors.
En total han concorregut 187 olis als guardons, 53 més que l'any passat, que s'han presentat a alguna de les 9 categories del certamen: afruitat verd intens, afruitat verd mitjà, afruitat verd lleuger i afruitat madur de grans productors; afruitat verd intens, afruitat verd mitjà, afruitat verd lleuger i afruitat madur de petits productors; producció ecològica; monovarietals; elaborats en projectes de recuperació de varietats autòctones; millor maridatge, combinació culinària i versatilitat gastronòmica; millor embalatge, i millors olis 2025.
Grans productors
- Elixir Despinyolada Bio (Cuadrat Valley)
- Janiroc Koroneiki (Pons Tradició)
- Janiroc Lecciana (Pons Tradició)
- Janiroc Arbequina (Pons Tradició)
- Elixir Bio (Cuadrat Valley)
Petits productors
- Salar d'Arbúcies (Molí Salar d'Arbúcies)
- Coll de l'Alba Morruda (Xavier Guilera Ximenis)
- Arbor Sacris (Miliunverd)
- Oli de Marges-Masia Can Calopa (L'Olivera)
- Identitat Olive Oil Empeltre (Identitat Olive Oil)
Declaracions d'Ordeig
L'entrega de premis l'ha presidit el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que ha inaugurat la gala i ha definit l'oli d'oliva verge com a "un dels grans tresors gastronòmics del país". "Catalunya produeix olis de prestigi internacional, que són paisatge i territori, però també innovació, talent i esforç de centenars de productors", ha afegit.
En declaracions a la premsa, ha assegurat que les Borges Blanques és la capital de l'oli i ha remarcat la importància de Catalunya com a país productor d'aquest producte. També ha fet balanç de la collita d'aquest 2025 i ha destacat que s'ha aconseguit un producte de gran qualitat.