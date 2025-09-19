Els moments en què cal menjar fruita per no patir indigestió: «Mai de postres»

El tipus d'alimentació és primordial per tenir una bona salut i, per tant, quina no es manté una dieta equilibrada el risc de patir malalties augmenta considerablement. Justament, segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), les dietes poc saludables representen un dels deu principals factors de risc per a la salut.
Una correcta alimentació passa per consumir fruita. Concretament, les recomanacions de l’OMS determinen que la quantitat idònia són tres peces diàries, però tot i ser una xifra no gaire elevada no tothom ho compleix. Les dades del Ministeri d’Agricultura ho demostren: un 34% dels adults a Espanya no mengen fruita cada dia. I entre els nens i adolescents, on una correcta alimentació és clau per a un correcte desenvolupament físic i mental, la xifra puja fins al 48%.
La fruita és una important font de vitamines i minerals, ajuda al creixement dels infants, protegeix el cor, redueix el risc de patir obesitat o càncer i fins i tot pot millorar l’ànim, és a dir, que els beneficis que aporta són gairebé incomptables i necessaris. En definitiva, és un aliment bàsic per viure millor i més anys.
Tot el que aporten les fruites de manera general ho sap un gran gruix de la societat. Ara bé, això no vol dir que no hi hagi dubtes. Una de les preguntes més freqüents és quin és el millor moment del dia per menjar-la: abans o després dels àpats? Per això, el metge Jaume Fontanals, molt actiu a les xarxes socials, ho explica de manera senzilla i entenedora.
Malestar digestiu
Fontanals reconeix que el consum de fruita de vegades pot afectar de manera negativa a la salut intestinal. La clau, assegura, és l'hora en què es menja la peça de fruita, concretament, en si es fa abans o després dels àpats. Per això, el doctor, dona la resposta ràpidament: "Si tens problemes digestius, l'ideal és consumir la fruita abans de menjar o entre àpats, perquè evitaràs la sensació de gasos o fermentació que pot arribar a provocar-te", explica.
El motiu és ben senzill, les fruites produeixen gasos i si la peça es troba sola mentre el teu intestí fa la digestió serà molt més lleugera i la sensació de gasos desapareixerà. Però el que és ben diferent és si posem el focus en la glucosa en sang, la fruita pot produir petits pics de sucre, però hi ha una manera de posar-li remei: "menjar-la després dels àpats", explica Fontanals.
Pics de sucre
Respondre el perquè és millor després dels àpats si el que preocupa és la glucosa en sang és senzill: "En combinar-se amb la proteïna, greixos i fibra que hem ingerit durat l'àpat, els sucres s'absorbeixen de manera més lenta i, per tant, el pic glucèmic serà menor", sentència el doctor.
Per tant, depenent del moment en què consumim la fruita tindrà un benefici o un altre. La clau per decidir quin moment és més idoni per a cada persona és coneixes el cos i prioritzar. Fontanals conclou fent un resum: "Abans de l'àpat millora la digestió, i després millora la glucosa, però el més important és que consumeixis fruita tots els dies".