El truc per identificar un bon cafè de supermercat, segons una barista colombiana

El cafè és una de les begudes més populars arreu del món. El seu consum traspassa fronteres i supera qualsevol cultura. De fet, es podria afirmar que és un dels elements que genera més consens en l'àmbit internacional. I és que, a més del gust i l'estès ús social, també destaca per les múltiples propietats beneficioses per la salut.
N'hi ha a totes les llars i és el producte estrella -evidentment- de les cafeteries. Ara bé, sovint manquen coneixements per encertar a l'hora de comprar-ne. Sobretot, si es compra al supermercat. Per això, la barista colombiana Angelica Correa ha compartit els millors consells per no fallar i obtenir el millor producte possible.
En un vídeo a les xarxes socials, l'experta suggereix que cal parar atenció a l'origen del cafè. "És un estàndard de qualitat", afirma. Els països més famosos per produir cafè d'alta qualitat són Colòmbia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Etiòpia o Kènia, entre altres.
@coffeecito.ac Sabes cómo identificar un café de calidad en supermercado ? Los puedes identificar así: 1. Revisa en su empaque que sea un café de tueste medio, ya que resalta las notas del café. 2. Revisa en su empaque el origen del café esta es la identidad de donde proviene y nos asegura un estándar de calidad. 3. Te recomiendo comprar el café en grano ya que así se dura fresco más tiempo. Puedes prepararlo en tu casa con tu método favorito, lo voy a preparar en moka italiana - Se llena con agua caliente hasta antes de la válvula - Agrega el café molienda fina en el filtro hasta el tope sin presionar - Cerrar bien y poner la moka en la estufa o en su base si es eléctrica como la mía La moka hace café tipo espresso, es perfecta para combinar con leche o más agua, con ella puedes preparar: 🤎 Latte: leche + café 🤎 Americano: café + agua 🤎 Latte helado: Hielo , leche , tu endulzante favorito y el café Déjame saber en los comentarios que mas te gustaría saber. #café #coffee #colombia #latte #Lattehelado #americano #caféensupermercado #comprarcafé #recetasconcafé #supermercado ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem
Una altra clau és assegurar-se que el cafè sigui de torrat mitjà, que potencia les notes gustatives. I, en tercer lloc, és recomanable comprar cafè en gra perquè es conserva més temps i perd menys qualitat amb el pas del temps, afirma Correa.
Beus cafè sovint? Els beneficis i riscos segons l’edat
L'impacte del cafè sobre la salut pot variar segons l’edat, la quantitat consumida i les característiques individuals de cada persona. És per això que cal tenir en compte els beneficis i les precaucions que s'han de seguir per evitar sorpreses.
Encara que aquest tipus de beguda no està recomanada per a adolescents menors de 18 anys, la realitat és que molts en aquesta edat prenen cafè per fer front a les vesprades d'estudi en la biblioteca quan és època d'exàmens. Tot i això, s'ha de tenir en compte que aquesta beguda pot alterar el son i provocar ansietat, insomni, palpitacions o irritabilitat. Per tant, es proposen dosis de cafè de 3 mg/kg de pes corporal per dia per al consum habitual de cafeïna per als adolescents per evitar efectes perjudicials.
El cafè en joves adults, d'entre 18 i 40 anys, també ha de ser controlat, però, tot i això, beure'l aporta alguns beneficis en el dia a dia. Alguns són la millora de la concentració o de la vigilància o l'augment del rendiment físic i esportiu, sempre que es prengui en dosis de cafeïna de fins a 200 mg, aproximadament 3 mg/kg de pes corporal. Però també té alguns efectes perjudicials per al cos si es consumeix en quantitats i freqüències excessives, com pot ser trastorns del son, ansietat, nerviosisme o dependència; així com hipertensió arterial.
A partir dels 40 anys, el risc de prendre cafè molt freqüentment s'associa a un metabolisme més lent per poder digerir-lo, per tant, els efectes secundaris poden aparèixer més fàcilment. A més, com és normal en persones d'aquesta edat, pot interferir amb la presa de medicaments que no són compatibles amb el cafè. Això no obstant, el cafè en majors de 65 anys pot contribuir a mantenir la funció cognitiva i, a més, provoca un efecte laxant que pot ajudar en casos de restrenyiment.