Beus cafè sovint? Els beneficis i riscos segons l’edat

El cafè és una de les begudes més consumides al món, i el seu impacte sobre la salut pot variar segons l’edat, la quantitat consumida i les característiques individuals de cada persona. És per això que cal tenir en compte els beneficis i les precaucions que s'han de seguir segons l'edat que tinguis per evitar sorpreses a curt termini.
Adolescents fins als 18 anys
Encara que aquest tipus de beguda no està recomanada per a adolescents menors de 18 anys, la realitat és que molts en aquesta edat prenen cafè per fer front a les vesprades d'estudi en la biblioteca quan és època d'exàmens. Tot i això, s'ha de tenir en compte que aquesta beguda pot alterar el son i provocar ansietat, insomni, palpitacions o irritabilitat.
Per tant, es proposen dosis de cafè de 3 mg/kg de pes corporal per dia per al consum habitual de cafeïna per als adolescents per evitar efectes perjudicials.
Adults d'entre 40 i 65 anys
El cafè en aquestes edats també ha de ser controlat, però, tot i això, beure'l aporta alguns beneficis en el dia a dia. Alguns són la millora de la concentració o de la vigilància o l'augment del rendiment físic i esportiu, sempre que es prengui en dosis de cafeïna de fins a 200 mg, aproximadament 3 mg/kg de pes corporal.
Però també té alguns efectes perjudicials per al cos si es consumeix en quantitats i freqüències excessives, com pot ser trastorns del son, ansietat, nerviosisme o dependència; així com hipertensió arterial.
Persones majors de 65 anys
En aquestes edats el risc de prendre cafè molt freqüentment s'associa a un metabolisme més lent per poder digerir-lo, per tant, els efectes secundaris poden aparèixer més fàcilment. A més, com és normal en persones d'aquesta edat, pot interferir amb la presa de medicaments que no són compatibles amb el cafè.
Això no obstant, el cafè en majors de 65 anys pot contribuir a mantenir la funció cognitiva i, a més, provoca un efecte laxant que pot ajudar en casos de restrenyiment.