Els petits detalls poden arribar a explicar més d'algú del que pot semblar: com d'ordenada està una habitació, com es col·loquen els fulls sobre un escriptori o en quin estat es troba el cotxe són alguns dels exemples. Les emocions i la manera de fer de cada persona és diferent, però sovint hi ha uns patrons comuns.
En aquest sentit, el que expliquen des del web de Working with ACT, és que el nostre cotxe estigui brut, desordenat o ple de trastos en el seu interior assenyalen unes patologies que van més enllà de la mandra o la qüestió del temps que disposa cadascú. Des del blog indiquen que és un senyal de com les persones es decideixen mostrar als altres.
El motiu és que el vehicle pot ser un mirall del propietari: s'hi passa moltes hores, hi ha molta gent que l'utilitza diàriament i moltes persones el mantenen ple de pols, amb restes al seient o fins i tot amb l’exterior en mal estat o brut.
Què vol dir tenir el cotxe brut?
D’entrada, un cotxe descuidat pot transmetre desordre personal, expliquen els experts. Quan la brutícia s’acumula i no hi ha interès a netejar-la, sovint s’evidencia la tendència a posposar tasques o la dificultat per establir prioritats. Així, la falta de cura no seria només un assumpte estètic, sinó un senyal de desorganització interna i procrastinació.
A més, alguns estudis remarquen la connexió entre la imatge del cotxe i l’autoestima. No cuidar l’espai on ens movem pot ser un reflex d’una baixa valoració personal: si una persona no es concedeix prou importància, és més fàcil que també descuidi el que l’envolta. En aquest cas, el vehicle actua gairebé com un símbol de la relació que tenim amb nosaltres mateixos, expliquen alguns psicòlegs.
Un ritme de vida accelerat, amb responsabilitats acumulades, pot deixar poc marge per a hàbits senzills com rentar el cotxe, i per això els professionals expliquen que una persona estressada és més propensa a descuidar-se'n. El resultat és que l’estat del vehicle es converteix en una mena de termòmetre del desgast emocional: com més sobresaturats ens trobem, menys atenció prestem a aquest tipus de tasques, que contra més es deixen passar més pujada fa per dur-les a terme.
Com gestionar el cotxe... i les emocions?
Els especialistes insisteixen que establir una rutina de neteja, encara que sigui mensual o quinzenal, pot marcar la diferència. Els professionals diuen que no es tracta només de tenir el cotxe polit, sinó d’introduir ordre en la vida quotidiana. Els espais nets i endreçats milloren la capacitat de concentració i generen una sensació de control sobre el dia a dia, és a dir, que el problema de dur el cotxe brut es pot exemplificar en una habitació desendreçada o deixar-se els plats bruts a la pica durant hores.