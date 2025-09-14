Rafael Santandreu, psicòleg, desmenteix tòpics: «La millor etapa de la vida és quan penses així»

Sovint es diu que "qualsevol temps passat va ser millor", però convé aturar-se i reflexionar si aquesta afirmació és real o simplement una mala jugada nostàlgica del nostre cap. Aquest qüestionament no només el fan una persona qualsevol, sinó també els experts en psicologia, que dediquen la seva recerca a entendre la complexitat de la ment humana, la manera com pensa, sent i evoluciona. Precisament per això, molts psicòlegs intenten esbrinar quin és el veritable secret de la felicitat.
L'etapa no és l'important
A l’hora de preguntar a les persones en quina etapa de la seva vida han estat més felices, la majoria tendeix a recórrer a la infància o a la joventut, i posen èmfasi en la seva despreocupació o intensitat que tenien en aquell aleshores, però hi ha d'altres que defensen l'expertesa que aporta la vellesa. No obstant això, la investigació psicològica contemporània no acaba de coincidir amb aquestes visions.
D’una banda, la infància sol ser idealitzada per la seva innocència i alegria, però en realitat és també una època de gran dependència i nombroses limitacions. De la mateixa manera, la joventut, tot i que acostuma a ser considerada una etapa plena d’oportunitats i descobriments, sovint ve acompanyada d’inseguretats i ansietats. Pel que fa a la vellesa, no hi ha un consens clar: mentre alguns la veuen com una etapa de declivi, cada cop més veus posen en relleu el seu potencial per viure amb plenitud.
Aleshores, si la felicitat no rau exclusivament en aquestes etapes, "on es troba realment?", es pregunten els experts. El psicòleg i autor Rafael Santandreu aporta una resposta reveladora: la felicitat no depèn tant dels anys viscuts com de la manera de percebre i afrontar la vida. En un vídeo publicat al seu perfil d’Instagram, on acumula gairebé 250.000 seguidors, destaca que el moment clau arriba quan una persona aprèn a pensar d’una manera més conscient i constructiva.
Segons ell, "la millor etapa en la vida d’una persona és quan comença a pensar correctament, deixa de queixar-se i aprèn a valorar les coses increïbles, màgiques i fins i tot espirituals que l’envolten a cada instant". A més, remarca que la consciència pot transformar radicalment l’experiència vital, molt més que qualsevol record idealitzat del passat.
En definitiva, per Santandreu la veritable felicitat comença quan es decideix deixar enrere la queixa constant i s’adopta una actitud plena d’agraïment i atenció al present. És en aquest punt quan, segons el psicòleg, s’inicia la millor etapa de la vida: més intensa, més plena i fins i tot més feliç que la infància o l’adolescència.