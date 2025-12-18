Com cuidar la digestió i evitar empatxar-se durant les celebracions nadalenques

Durant les celebracions nadalenques, els catalans s'engreixen entre mig i dos quilos. Això es deu a les nombroses reunions familiars en les quals ens reunim per gaudir d'àpats contundents, que sovint deriven en molèsties digestives, com ara gasos, ardor, reflux, sensació d'indigestió o restrenyiment. Segons dades de noVadiet, més de la meitat dels espanyols pateixen algun tipus d'aquestes molèsties.
A trets generals, els experts d'aquesta companyia aconsellen moderar les quantitats d'aliments que consumim, així com triar bé què mengem. En aquest sentit, asseguren que evitar els excessos "no significa haver de renunciar al gaudi d'aquests plants, sinó aprendre a gestionar la nostra ingesta de manera conscient perquè el cos no en pagui les conseqüències". Sonia Clavería, metgessa de família del Departament Tècnic de noVadiet, dona alguns consells que ens poden ajudar:
No arribar amb molta gana als menjars o sopars de Nadal
Arribat a taula amb molta gana augmenta la probabilitat de menjar en excés i seleccionar els plats més calòrics. Per a evitar-ho, la doctora recomana fer un mos abans d'anar al dinar, com ara un iogurt natural, una peça de fruita o un grapat de fruits secs. Això també ajudarà a gaudir més del sabor de cada plat.
Triar racions moderades i evitar repetir per impuls
Val més la pena servir-se petites racions i observar com se sent el cos abans de repetir. Cal tenir en compte que el nostre cervell triga alguns minuts a notar la sensació de sacietat, per això esperar una mica ajuda a no menjar de més. També resulta útil prioritzar els plats que més ens agraden.
Menjar a poc a poc i mastegar bé
Menjar a poc a poc i mastegar cada mos sense pressa no només ajuda a ser més conscients de les quantitats que ingerim, sinó també a facilitar la digestió. A més, prendre's el temps necessari també millora l'experiència sensorial i permet gaudir més dels sabors i textures dels àpats nadalencs.
Equilibrar el menú
En aquest tipus de dinars, també és fonamental equilibrar els plats pesats amb opcions més lleugeres. Les verdures al vapor, al forn o en amanides ajuden a regular el trànsit intestinal i aporten nutrients essencials sense afegir calories excessives, fet pel qual la doctora assenyala que són una guarnició ideal. Incorporar fibra soluble, com els llegums, també poden ajudar a disminuir els pics de sucre i a mantenir la sacietat per més temps.
No abusar del pica-pica ni dels dolços
Durant aquestes dates és habitual que els dolços estiguin a la vista durant tot el dia. En lloc de picar constantment, és recomanable reservar-los per a moments concrets i limitar-ne la quantitat.
Moderar l'alcohol i hidratar-se bé
L'alcohol irrita la mucosa gàstrica i provoca acidesa. En aquest sentit, Clavería recomana, si es beu, limitar la mescla de diferents begudes alcohòliques ajudarà a reduir el malestar posterior. En aquest context, també beure aigua de manera regular ajuda que l'intestí funcioni correctament, a més de facilitar la digestió i afavorir l'absorció de nutrients.
No compensar els excessos saltant-se menjades
Per compensar els excessos d'ingesta, tampoc cal saltar-se menjades. La metgessa de família assegura que mantenir els horaris regulars ajuda el sistema digestiu a funcionar correctament.
Preparar menjars lleugers els dies posteriors
Després de menjars molt pesats, els dies posteriors és aconsellable optar per receptes més lleugeres, com ara brous, verdures cuites, fruites fresques o iogurt natural, amb la finalitat de donar un descans a l'estómac.