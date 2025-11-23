Hàbits que empitjoren la digestió sense que ens adonem

Fer una bona digestió és essencial perquè el cos processi i integri de la millor manera possible tots els nutrients ingerits. Fer-ho bé és senzill: amb menjar lent, amb bona postura i fer repòs les dues hores posteriors n'hi ha prou. Però hi ha errors que cometem sense adonar-nos-en, i que fan que la digestió no sigui bona.
El primer error és no mastegar bé. Idealment, s'han de fer trenta mossegades per cada tros de menjar que ens posem a la boca. Fer-ne menys implica que el menjar arriba menys triturat a la panxa i multiplica la feina a l'estómac. Tot i que fer-ne trenta pot ser llarg i pesat, està bé intentar apropar-se a un nombre similar per assegurar que el primer pas de la digestió està ben fet.
També hi ha activitats del dia a dia que no tenen res a veure amb el moment de menjar, però poden influir en una mala digestió. És el cas de menjar xiclet o fumar. Són dos hàbits que desregulen la forma en què ingerim l'aire i, per tant, descoordinen el procés de digestió.
Un error habitual
La mena d'àpat que es fa també té relació directa amb la digestió. L'alcohol, els refrescos i els aliments greixosos són els tres enemics per fer una bona digestió. Un aliat que podem trobar és la fruita, menjar-ne una mica al final de l'àpat facilitarà les hores posteriors.
En aquest cas, la facilitadora de salut Judit Campinus alerta que sovint es comet un error que perjudica la recuperació de l'organisme durant la nit, perquè provoca un pic de sucre. Això fa que la glucosa i la insulina siguin molt elevades i dificultin aquests processos.
Es refereix a menjar només fruita. "Si no tens gana per sopar, no sopis, però si sí que en tens, que l'àpat sigui nutritiu", diu. En aquest sentit, recomana incloure sempre proteïna, com peix, ous o pollastre i, aleshores sí, acompanyar-ho d'alguna crema de verdures, per exemple. El que s'ha de reduir abans d'anar dormir són els carbohidrats.