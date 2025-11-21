La lliçó de Jordi Cruz sobre les patates: «Ho necessites saber sí o sí»

La patata és un dels aliments més emprats al món, la seva versatilitat, aportació nutricional, el seu preu i la poca cura que cal tenir d'elles per guardar-les fan que sigui un ingredient ideal per menjars elaborats i a la vegada un aliment de supervivència. Les curiositats sobre aquest tubercle procedents d'Amèrica són gairebé incomptables, a més cal sumar-hi la quantitat de variacions que hi ha de patates.
Aquest aliment s'utilitza des de l'alta cuina fins a les cadenes de menjar ràpid, passant per una immensa majoria de llars. I donat el seu elevat ús, Jordi Cruz, xef guanyador de diverses estrelles Michelin i conegut per ser jurat de Masterchef, ha publicat un vídeo a les xarxes socials en el qual explica alguns detalls que, per ell, són "molt importants" i que es "necessiten saber sí o sí".
Diferenciar-les, cuinar-les i conservar-les
En primer lloc, diu que cal saber com diferenciar-les. En segon lloc, conèixer els diferents usos que tenen i, en tercer lloc, com conservar-les. Així doncs, el xef ensenya els quatre tipus de patates que són més fàcils de trobar al supermercat, tot i que "n'hi ha moltíssimes", diu.
El més important que cal saber
El cuiner explica que la Red Pontiac es caracteritza per tenir la pell vermella i la carn blanca, i és perfecte per bullir. Per altra banda, mostra la patata Agria, la més comuna de trobar al supermercat, que de vegades va acompanyada per una mica de sorra. Aquesta te la pell més fosca i marronosa, mentre que la carn és més groguenca i explica que és ideal per fregir.
En tercer lloc, mostra la patata Monalisa, la qual defineix com un híbrid entre les dues anteriors. La Monalisa té la carn groguenca i la pell molt fina: "Fàcil de netejar i de treballar", detalla el cuiner, i explica que és bona tant per bullir com per fregir. Amb especial èmfasi mostra una de les varietats més petites de patata, la Rata o originàriament Ratte. Cruz explica que d'origen francès, que és molt menuda, fet que permet que es pugui fer al microones.
Com s'han de guardar?
Un dels dubtes més estesos és sobre com s'ha de conservar les patates. Tot i que no necessitin una cura especial, si és cert que es recomana evitar guardar-les en neveres i en llocs amb calor i llum. "A la nevera, la patata s'endurirà i canviarà el seu sabor. I en contraposició, la llum i la calor farà que maduri abans i que s'espatlli", alerta. El reconegut cuiner sentència dient que el millor lloc on guardar les patates és un espai fresc i sec.