Les millors patates braves del món es fan a Catalunya

La gastronomia mediterrània és una de les millors gastronomies del món i, tot i que la patata no sigui originària d'aquesta zona europea, sí que ho és la manera de cuinar-les i l'acte de menjar-les acompanyades d'una cervesa o un refresc a prop de la platja. La tradició per la cuina de les patates ve d'anys enrere i el fanatisme que existeix per a gairebé qualsevol varietat culinària fa que s'hagi perfeccionat la seva elaboració, sigui fregida, braves o al caliu, fins a arribar a crear concursos per fer competir els millors plats d'aquest tubercle.
La darrera competició entre els millors cuiners de patates braves s'ha celebrat a Palència i els catalans estan de sort perquè les millors patates braves és fan a Tortosa, al restaurant Lo Punyetero. Així ho ha determinat el jurat popular de la final del VI concurs internacional de braves, anomenat Palencia Brava. Lo Punyetero no s'ha endut el premi gros del concurs, però sí que ha estat entre els finalistes i el jurat popular li ha assignat el títol de les millors patates del món. La recepta és de Nil Aragonès, un jove de 27 anys que ha treballat al Celler de Can Roca, i el plat no va ser el victoriós segons el jurat professional, però sí segons el popular, qui assaboreix el plaer de prendre unes braves i un refresc en un matí de diumenge.
El certament Palencia Brava es va celebrar a la ciutat de Castellà i Lleó i va aglomerar els millors cuiners de patates braves del món i, tot i que, Lo Punyetero ho va tenir a tocar, el premi gros se'l va endur el restaurant Rosi La Loca, de Madrid. El restaurant català es va endur el reconeixement dels consumidors.
El plat tortosí es diu Les Nostres Patates Punyeteres i va superar a 16 finalistes de diversos punts de l'estat espanyol. El seu plat estrella es basa en les patates agres que s'elaboren en una doble cocció i van acompanyades d'una salsa elaborada amb xoriç ibèric i una maionesa picant d'all confitat. Un toc de cibulet, una ceba d'origen asiàtic i trossets de xoriç posen la cirereta aquest plat amb producte senzill, però exquisit.
El restaurant es troba a Tortosa, a la plaça de l'Ajuntament, al carrer dels Pescador, a tocar del riu Ebre. L'establiment manté una ambientació d'ultramarins i dona molt valor al producte fresc, de qualitat i de temporada. I amb aquest plat de patates braves s'ha situat a escala internacional com a un restaurant únic i d'obligat pas si s'és fanàtic de les patates braves.