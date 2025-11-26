Alerten de la presència de peces de metall i cautxú en una sopa venuda a Catalunya

Alerta alimentària a Catalunya. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha advertit de la presència de peces de metall i cautxú en una sopa deshidratada comercialitzada a Catalunya. És la sopa de pollastre i fideus de la marca Knorr.
La principal recomanació és que les persones que tinguin el producte s'abstinguin de consumir-lo. El producte es comercialitza envasat amb un pes total de 63 grams. El número de lot és el 527922C93 i el 528022C93 i la data de caducitat l'abril de 2027. L'embalatge és el color verd i groc, amb un dibuix d'una sopa a la part frontal.
Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a Andalusia, les Balears, Catalunya, les Canàries, Castella-la Manxa, Galícia i Madrid, si bé no és descartable que hi pugui haver redistribucions a altres comunitats autònomes.
La informació ha estat traslladada a les autoritats competents a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. Això vol dir que en els dies vinents s'hauria de retirar el producte de tots els establiments de Catalunya que el tenen en venda, però cal vigilar en les pròximes hores perquè encara pot estar a l'abast dels consumidors.
Segons informa l'AESAN, ha sigut Knorr qui ha notificat la possible presència de cautxú i peces de metall al producte. Les empreses estan obligades a sotmetre els productes a processos d'autocontrol per complir la legislació i per tal de no posar a disposició de la població aliments no segurs.
L'origen de la contaminació
La presència de fragments de metall o cautxú en un aliment processat com una sopa deshidratada sol derivar de problemes en la cadena de producció, en el processament, en l’envasament o en l’equip utilitzat. Així doncs, la contaminació pot haver sorgit per un error humà o perquè s'ha treballat amb algun producte o màquina en mal estat.