El producte barat i infal·lible per aconseguir la màxima brillantor al rentavaixella

Poques sensacions fan més ràbia que treure el rentavaixella i veure com alguns plats, gots o coberts, no han quedat del tot brillants. A banda, és complicat identificar per què passa això, però diversos experts del sector coincideixen en un producte que pot marcar la diferència: la sal de rentavaixella.
Aquest producte està dissenyat per descalcificar l'aigua i evitar que la calç s'acumuli a l'interior de l'aparell. Segons expliquen els fabricants de Balay al seu bloc oficial, la sal "ajuda que el descalcificador intern funcioni correctament" i manté el rendiment del rentaplats a llarg termini. Es pot comprar per menys de cinc euros.
A diferència de la sal comuna, la sal de rentaplats està formulada per dissoldre's de forma uniforme sense deixar residus. Segons adverteixen experts de La Casa de l'Electrodomèstic, utilitzar sal de taula o marina "pot danyar el descalcificador o provocar obstruccions al circuit intern".
De fet, una alternativa molt utilitzada com són les pastilles de tot en un, tampoc és la més adient segons els experts. Tot i que prometen substituir diversos productes els fabricants coincideixen: "no n'hi ha prou". "Les pastilles són útils, però no reemplacen la funció de la sal ni de l'abrillantador", insisteixen des de Teka.
Com s'ha de fer servir la sal de rentavaixella?
"El dipòsit per posar la sal es troba a la part inferior del rentaplats i s'ha d'emplenar abans d'iniciar una rentada perquè l'excés de sal es dissolgui correctament", aconsellen des de Candy Home. Això sí, no s'ha d'omplir en excés; només cal cobrir-lo fins que l'aigua arribi a la vora. I, si es vessa una mica, convé netejar-lo amb un drap humit abans de tancar la tapa. La quantitat necessària de sal varia en funció de la duresa de l'aigua de cada zona.
Així doncs, la majoria de models incorpora un compartiment específic a la base, que sol omplir-se de tant en tant depenent de la duresa de l'aigua. "La sal estova l'aigua, cosa que permet que el detergent actuï amb més eficàcia i que els gots no quedin amb aquest aspecte blanquinós", detallen des de Teka.