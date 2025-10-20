El xef espanyol amb més estrelles Michelin tanca un restaurant de Barcelona

El restaurant Oria, dirigit pel reconegut xef amb 12 estrelles Michelin Martín Berasategui tanca temporalment per la remodelació de l'hotel en què està ubicat. El Monument Hotel, de cinc estrelles i situat al passeig de Gràcia de Barcelona, ha començat les obres pel canvi d'imatge coincidint amb el seu desè aniversari, fet que ha obligat a tancar la planta baixa de l'edifici on està ubicat el restaurant.
Aquest tancament per remodelació de l'hotel implica la pèrdua de l'estrella Michelin que va aconseguir el restaurant feia anys i que permetia a Berasategui mantenir el títol del xef espanyol amb més estrelles Michelin.
La direcció de l'hotel justifica la decisió com a part d'un replantejament de l’espai i oferir una proposta “més contemporània, creativa i fidel a l’esperit innovador” del xef basc. El tancament és temporal, per això, la reobertura està prevista per a la primavera del 2026, amb un nou nom que encara no se sap.
Berasategui veurà reduït el seu nombre d’estrelles Michelin, ja que també ha tancat el restaurant Etxeko a l’Hotel Bless d’Eivissa. Així i tot, continuarà sumant nou estrelles entre els seus establiments actius, incloent-hi Lasarte-Oria (tres estrelles) i Lasarte Barcelona (tres més), així com M.B. a Tenerife i Ola a Bilbao.
El xef espanyol amb més estrelles Michelin
Martín Berasategui és un dels cuiners més prestigiosos de l’Estat espanyol i una figura clau de la gastronomia contemporània. Actualment, és el xef amb més estrelles Michelin d’Espanya, amb un total de nou repartides entre diversos restaurants, entre els quals destaca amb tres estrelles el Lasarte, a Barcelona. Berasategui ha estat mestre i referent per a molts altres cuiners i continua sent una de les figures més respectades i influents de la cuina internacional.