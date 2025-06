El menú de la conferència de presidents: fet per un xef català i amb plats tradicionals

La conferència de presidents està marcada pel pols entre Pedro Sánchez i els dirigents autonòmics del PP. També per una Isabel Díaz Ayuso que ha apostat pel xou, abandonant la trobada mentre es parlava en català i basc, i tornant a incorporar-se més tard. Sigui com sigui, després de la primera meitat de la reunió és hora de dinar. I, cal dir, que als protagonistes de la trobada els espera un bon tiberi.

L'elaboració del menú està a càrrec del reconegut xef Carles Gaig. El cuiner ha preparat una sèrie d'elaboracions tradicionals que compten amb productes de tot el país. L'àpat arranca amb l'anxova de la Costa Brava com a protagonista i alguns dels plats inclouen tòfona negra d'Osona, vedella de Girona o avellanes de Reus. Tot plegat, ben acompanyat de vins de les denominacions d'origen del Bages i del Priorat.

El menú del dinar de la conferència de presidents

Plats principals

Amanida Xató : llom de bacallà, anxova de la Costa Brava i ventresca.

: llom de bacallà, anxova de la Costa Brava i ventresca. Caneló Gaig amb crema de tòfona negra d'Osona.

amb crema de tòfona negra d'Osona. Suquet de la llotja de pescadors.

de la llotja de pescadors. Fricandó de vedella de Girona amb bolets.

Aigua, pa i cafè.

Postres

"La nostra versió" de la crema catalana .

. Recuit de drap amb mel i cruixent d’avellanes de Reus.

Celler

Vi negre : Abadal Picapoll de la DO Pla de Bages.

: Abadal Picapoll de la DO Pla de Bages. Vi blanc: Les Terrasses de la DO Priorat.

Regal de la Generalitat als presidents

La Generalitat, que és l'amfitriona de la conferència a Barcelona, ha volgut tenir un detall amb els presidents autonòmics. Segons han explicat des de l'executiu, regalaran a cada dirigent una mostra dels olis de les cinc denominacions d'origen catalanes: Terra Alta, Baix Ebre-Montsià, l'Empordà, Siurana i les Garrigues. L'obsequi es produeix mesos després de la polèmica de Salvador Illa amb la promoció de l'oli de Jaén.

Com ha anat la conferència de presidents?

Abans del dinar, la conferència de presidents autonòmics ha estat marcada pel xoc Sánchez-PP. El president espanyol ha avisat que no avançarà la convocatòria d'eleccions, responent així a la demanda dels populars que dissolgui les Corts. Sánchez ha comunicat la seva intenció de "respectar els temps de la democràcia i celebrar les pròximes eleccions l'any 2027, quan toquen".

Tot plegat, en un clima d'alta tensió provocat pel PP i Ayuso per l'acció de govern de Sánchez, els pactes amb els independentistes i l'ús de les llengües oficials diferents del castellà. Tant Illa com Sánchez han verbalitzat que utilitzar el català és símbol "de pluralitat i entendre-ho és entendre Espanya", un "país que integra i no exclou". I Ayuso, que havia amenaçat de marxar de la reunió si no es parlava castellà, ha complert.

Més enllà del català, la reunió de presidents ha estat un camp de batalla per la posició dels barons del PP que, sota el lideratge d'Ayuso i l'aval de Génova, havien previst rebentar la reunió per desgastar Sánchez i escenificar el seu rebuig a les propostes que arribin de Catalunya fruit de pactes independentistes, començant pel finançament.