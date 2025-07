PP i Vox castellanitzen el nom de la ciutat de València

Pas endavant per castellanitzar el nom de la capital del País Valencià. L'equip de govern de l'Ajuntament de València - format per PP i Vox- ha aprovat aquest dimarts al ple ordinari el canvi de la denominació de la ciutat per una versió que no porti l'accent obert propi dels Països Catalans. D'aquesta manera, la capital passaria a dir-se o bé Valencia -sense accent- o Valéncia -en accent tancat-.

La proposta del govern se sotmetrà ara a informació pública i també haurà de passar per la Generalitat Valenciana i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que seran qui tindrà l'última paraula en aquesta decisió. La proposta ha tingut dos vots en contra: el de Compromís i el PSPV-PSOE.

El regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha explicat que l'objectiu del canvi de denominació és "donar sentit comú a aquest tema" i posar sobre la taula "arguments coherents i raonables". En aquest sentit, Moreno assegura que l'aposta pel bilingüisme es deu a "una raó de realitat social".

Segons ha detallat el regidor, el canvi permetria escollir una de les dues maneres de dir el nom de la ciutat "en funció del context lingüístic utilitzat". Així, ha assegurat que qui vulgui parlar o escriure en valencià podrà utilitzar la versió amb accent -però tancat- i, qui vulgui fer-ho en castellà, podrà escriure el nom sense accent.

Com a precedent, Moreno ha fet referència al canvi que ja es va fer el 2021 al municipi de l'Énova (Ribera Alta), que portava accent obert i "es va rectificar a tancat perquè els habitants el pronunciaven tancat". D'aquesta manera, assegura que a València es troben "en la mateixa situació" i justifica que la proposta presentada està "avalada per un estudi d'un filòleg".

El portaveu de Vox, José Gosálbez, ha assenyalat al seu torn que València té "dues llengües oficials" i que ambdues "mereixen respecte, espai i reconeixement". En relació amb això, Moreno ha afegit que "no s'està demandant cap sacrilegi a la llengua" i ha recalcat que "la filologia no és una ciència exacta".

"Tornar a la denominació en castellà"

Des de l'oposició, Borja Sanjuán, portaveu del PSPV-PSOE, ha criticat que es vulgui "invisibilitzar l'oficialitat i la institucionalitat d'una llengua -el valencià- sense cap respecte a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua" així com "eliminar qualsevol mostra de diversitat cultural, lingüística i política". Pel que fa al canvi d'accent, Sanjuán assegura que no és només canviar-lo, sinó "tornar a la denominació en castellà". També ha afegit que "quan la dreta diu bilingüisme vol dir jerarquia".

D'altra banda, la portaveu de Compromís, Papi Robles, s'ha queixat que "València cada dia està més bruta i avui, a l'Ajuntament, dediquem uns preciosos minuts a discutir per accents".