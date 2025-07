El Congrés aprova les entregues a compte a comunitats i ajuntaments

El Congrés ha aprovat aquest dimarts el decret llei de les entregues a compte que utilitzaran les comunitats per elaborar els seus pròxims pressupostos. La votació ha tirat endavant amb 308 vots a favor del PP, el PSOE i Sumar, entre d'altres. En la defensa de la iniciativa, la vicepresidenta María Jesús Montero ha dit que el decret aportarà 147.000 milions d'euros per les comunitats, un 9,5% més que l'any passat.

A això, ha apuntat, s'hi ha d'afegir la liquidació del 2023, és a dir, la diferència entre l'estimació d'ingressos i els reals en acabar l'exercici, xifra que afegirà 11.000 milions més. "Les comunitats rebran un total de 158.167 milions d'euros, la xifra més alta de la història", ha destacat.

Tal com ha destacat Montero, aprovar aquest decret permet finançar els territoris sense dependre dels pressupostos generals de l'Estat, com passava durant els governs del PP. Tanmateix, ha lamentat que el PP votés al gener en contra de l'entrega d'aquests diners, fet que va impossibilitar que s'apliqués abans. "És la paradoxa que es produeix a la política quan es vota en contra de mesures que donen més recursos i, en paral·lel, es retreu al govern d'Espanya que no es donin més diners a les comunitats i ajuntaments", ha criticat.

Actualització de les bestretes

Segons consta al decret, aquest servirà per regular l'actualització de les bestretes de les comunitats i per establir els criteris per al càlcul de l'índex d'evolució aplicable en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l'Estat de les entitats locals. El text també inclou les normes d'actualització de les bestretes a compte de la participació de les entitats locals en tributs de l'Estat corresponents a l'any 2025.

Des d'ERC, la diputada Teresa Jordà ha dit que no s'entendria que el PP no votés a favor de donar més recursos als seus propis ajuntaments, quan en té centenars. Tanmateix, ha ressaltat que els ens locals pateixen actualment un "infrafinançament flagrant" malgrat que ofereixen serveis fonamentals pels ciutadans i ha avisat que el PSOE no és "prou valent" per fer canvis profunds al finançament dels territoris i el món local.

Per part dels populars, que han avalat el decret, el diputat Pedro Puy ha dit que el sorprèn la manera que té el PSOE de demanar el vot al PP. De fet, ha lamentat que la ministra tragués el 'cas Montoro' durant la seva defensa del decret. Tanmateix, ha ressaltat que l'endarreriment de la votació d'aquest dimarts representa un "triple fracàs" del govern espanyol ja que es dona en un context en què tampoc té pressupostos ni ha estat capaç de modificar el finançament territorial.