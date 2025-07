Nous afectats pel caos de les places docents: «Els errors administratius m'han deixat sense feina»

"Hi va haver una errada administrativa: vaig presentar el màster en secundària que havia acabat dins el termini, però quan els serveis territorials de Manresa l’anaven a gravar a l’ATRI –la plataforma on consten totes les nostres dades– es veu que van tancar l’aplicació des de Barcelona". Aquest és el cas de l’Anna Boix, una docent afectada d’entre els milers de docents perjudicats per l’error de la setmana passada del Departament d’Educació. "Com que ja tinc experiència amb negligències d’aquest tipus, vaig alertar el 5 de juliol que no veia a l’ATRI el màster que havia obtingut". A l'Anna van dir-li que no patís, que les dades es transmetrien de manera automàtica. Però arribades les adjudicacions del dia 16, havia quedat exclosa. Arribades les del 21 de juliol, també. Ara, el seu cas exposa noves incidències -que el Govern nega- en les adjudicacions de places de docents per al curs vinent, que començarà en menys de dos mesos.

"La meva vacant, que és la que he demanat en primera instància i que és la que he ocupat aquest darrer curs –Escola Oficial d’Idiomes d’Osona com a professora de català–, li han assignat a un noi que té 14.000 números més que jo", afirma. Fa referència a la llista que ordena els aspirants a professor que esperen plaça. Com més baix és el número que ocupes, més fàcil és aconseguir lloc de treball.

La incidència inicial de la setmana passada -que va provocar que d'una bossa de 57.000 places per al curs que ve fins a 878 s'adjudiquessin a interins en comptes de a funcionaris- va comportar la repetició del procés. En la nova publicació, hi ha hagut 2.898 canvis, però l’Anna, malgrat que va alertar de l’errada i va rebre el suport dels serveis territorials de Manresa, novament ha quedat fora del sistema: "Ja no és que em donin una preferència o una altra, és que senzillament no em donen feina pel curs que ve, i donen la vacant que legalment em pertoca a gent que fa molt menys temps que és a la borsa". Ara, amb una hipoteca a sobre, l'afectada es pregunta què ha de fer davant aquesta situació.

Al fòrum Docents en xarxa de Facebook s'hi recullen casos similars. La Marta Camacho explica que també ha tingut un problema amb el reconeixement de màster i que ella ni tan sols ha pogut participar en les adjudicacions. "Em van respondre tard i ho van solucionar malament. Després el període ja no era obert", detalla. Des dels serveis territorials li van dir que la càrrega d’interins per a elaborar la borsa del curs 25-26 s’havia fet després que ella comencés una substitució, i que no els constaven els serveis prestats. Arran de no haver-se-li reconegut, també l’han exclòs aquesta segona vegada.

Altres usuaris anònims asseguren que tenen persones per davant amb menys nota i que, tot i això, els han adjudicat la plaça a 200 quilòmetres de casa o que, com a l'Anna, els han assignat les places demandades a números molt més alt que els seus, de la mateixa especialitat i en una població que tenien al llistat. "A una companya li ha tocat una plaça d’educació primària i només té educació infantil", relata un altre mestre.

Educació respon davant les crítiques

Sobre el desgavell de la setmana passada, es van movent peces. La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha anunciat aquest dimarts l'acomiadament d'un alt càrrec com a responsable de la situació que ha comportat la repetició del procés d'adjudicacions de places a partir del setembre. "Ahir a la tarda vaig signar el cessament del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines", ha assenyalat Niubó, amb relació a la destitució d'Enric Trens.

Aquest darrer cap de setmana, la consellera va dir que la incidència detectada divendres havia de respondre a una acció “deliberada, voluntària i conscient”, fruit d'una decisió "unilateral" i contrària a les resolucions del Departament. Pel que fa a la possibilitat de noves errades en les segones adjudicacions, el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Josep Maria Garcia Balda, ha assegurat en una entrevista a El món a RAC1 que no passarà: "D'errors no n'hi ha, vam estar treballant tot el cap de setmana per solucionar-ho i ho vam resoldre". La consellera ho ha refermat en seu parlamentària.

Sindicats i afectats mantenen la pressió

Mentrestant, el sindicat majoritari del sector educatiu -USTEC- ha insistit que veu possibles "errors" en les noves adjudicacions de places i ha avisat aquest dimarts que impugnarà el procés "si es confirma" que "segueixen contenint" errades. També, des de la CGT, Maurici Victory ha assenyalat que, més enllà de la incidència reconeguda la setmana passada, existeix un "greuge estructural" i que en aquests nous llistats hi ha errors una altra vegada.

També al fòrum de Facebook esmentat, l’Anna, la Marta i un gran nombre d’altres usuaris denuncien que "aquestes esmenes s’han fet amb rapidesa i de qualsevol manera per netejar la imatge penosa que han donat aquests dies, i ho han fet igual o pitjor". Garcia Balda ha reiterat les disculpes i ha recalcat que, a l'agost, tots els docents i professors acabaran tenint assignada una plaça. A més, també ha anunciat que, de cara al curs vinent, les oposicions començaran a finals de març amb la finalitat d’enllestir les adjudicacions abans, a finals de juny, en comptes del juliol.